Muere famoso actor a los 77 años. ¿Cómo murió?

Mustafa Nadarević, el legendario actor bosnio, ha fallecido a los 77 años, según informó Croatia Week, que anunció la noticia del 22 de noviembre.

¿Cuál fue la causa de la muerte? Nadarevic había estado luchando contra un cáncer de pulmón y recientemente fue enviado a casa para recibir atención en Zagreb después de un tiempo en el hospital, informó Croatia Week.

Fue un icono de la actuación en la ex Yugoslavia que apareció en más de 70 películas. Según el sitio Vecer, el actor le dijo al público que tenía cáncer de pulmón a principios de este año. Recientemente, le había dicho a un amigo que se sentía mejor, pero que se estaba quedando aislado en casa debido a la pandemia de COVID-19, informa el sitio.

Esto es lo que necesita saber:

Nadarevic fue nombrado una de las mejores estrellas de cine masculinas de Croacia

Ode nam legenda..😢 R.I.P. g. Mustafa Nadarevic..velikan glume.. pic.twitter.com/IMAbrzjXT2 — Tatjana Ohm (@OhmTatjana) November 22, 2020

Según su perfil de IMDB, Mustafa Nadarevic nació el 2 de mayo de 1943 en Banja Luka, Bosnia y Herzegovina, Yugoslavia.

Estaba casado con Slavica Radovic, quien murió de cáncer de mama, y ​​tuvo tres hijos, informa IMDB. También estuvo clasificado en el puesto número 6 por una revista de cine croata en una lista de las “mejores estrellas de cine masculinas croatas de todos los tiempos”.

Recibió un premio por su trayectoria en el 2014.

La gente ofreció tributos en las redes sociales después de enterarse de su muerte. “2020 se está llevando a muchas leyendas. Con mucha diferencia, el peor año. RIP Mustafa Nadarevic”, escribió un fan en Twitter.

Una vez explicó lo feliz que era en la vida, según el sitio N1. “Generalmente hay muchos problemas para dormir a esta edad, pero yo soy un pájaro nocturno”, dijo.

“Toda mi vida solo he trabajado de noche, cuando los niños y las mujeres se van a la cama, luego trabajo. Acepto mi trabajo como cualquier otro trabajo, fontanero, conductor, médico… Todas las personas hacen su trabajo lo mejor que pueden. Lo único que nos pasa a los actores es que unos actores triunfan más que otros, de hecho tienen más suerte.”

Izet Fazlinovic fue el papel de Nadarevic más recordado

La filmografía del actor fue larga. Según Croatia Week, protagonizó películas como Miris dunja (1982), When Father Was Away on Business (1985), Reflections (1987), Kuduz (1989), Savršeni krug (1997), Days and Hours (2004), Mirage (2004) y Halima’s Path (2012).

Su perfil de IMDB, era especialmente conocido por las películas Glembajevi (1988), Silent Gunpowder (1990) y Washed Out (1995).

Sin embargo, el sitio señaló que fue en la televisión donde se le recuerdan més papeles.

Interpretó al personaje de Izet Fazlinović en una comedia de situación bosnia llamada Lud, zbunjen, normalan.

Según Vecer, dijo esto sobre su enfermedad: “Cuando me di cuenta de que la enfermedad era parte de mi vida, la acepté. Si aceptas algo con amor, también puedes superar una enfermedad grave”. Sin embargo, dijo que era importante ver a un médico: “No seas tan primitivo como yo, no tengas miedo de los médicos. Si te examinan en el momento adecuado, tienes más posibilidades de recuperarte”.