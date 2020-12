Muere la ‘Kim Kardashian mexicana’, Joselyn Cano, tras cirugía plástica

La modelo mexicana Joselyn Cano murió el 7 de diciembre, a sus 29 años, después de viajar a Colombia para someterse a un procedimiento para levantamiento de glúteos. La influencer mejor conocida como ‘la Kim Kardashian mexicana’ residía en Newport Beach, California y contaba con más de 12 millones de seguidores en Instagram, y 80 mil en Twitter.

Según su página en LinkedIn, Cano estudió microbiología en la Universidad Estatal de San Diego.

Aunque su familia aun no ha emitido una declaración oficial sobre su muerte, los servicios fúnebres se llevaron a cabo en la funeraria Grimes-Akes en Corona, California y se transmitieron en vivo a través de YouTube el miércoles, 16 de diciembre.

Joselyn Cano Live Visitation and Chapel BlessingJoselyn Cano Joselyn entered this life on Wednesday, March 14, 1990. She entered into Eternal Life on Monday, December 07, 2020. Joselyn's visitation will held on Wednesday, December 16, 2020 from 10:00 am – 1:00 pm 2020-12-16T22:22:58Z

Fanáticos de la modelo en las redes la recuerdan y lamentan su muerte



La perdida ha incitado un sinnúmero de tributos y mensajes de parte de sus fans en YouTube. Varios de ellos también mostraron su atónito al opinar que Cano no necesitaba hacerse ningún otro arreglo.

Nattxo dijo, “Las influencers necesitan normalizar cuerpos normales. Muchas chicas jóvenes las admiran sin conocer los riesgos de someterse a procedimientos. Joselyn ya era hermosa”. Foz Hernández, dijo en parte, Q.E.P.D. Joselyn, lamento mucho que te sintieras presionada a hacer más por tu cuerpo. Esto es realmente desgarrador. Espero que esto aclare una vez más los peligros de este tipo de procedimientos. Descansa linda alma que se fue muy pronto”.

Carlos Ramos escribió, “No puedo creerlo, apenas comienza a vivir Joselyn, una hermosura de niña encantadora, eso no puede ser cierto”.

Otra persona quien parecía tener una conexión más íntima con Cano, comentó, “Ella era más que una buena amiga, una buena mujer, y en general protegía a sus seres queridos. Siempre te tendré en mi corazón Joselyn. Quizás eres la única amiga que he tenido y valoro el tiempo que pasamos juntas. Descansa en paz, siempre te amaré. Siempre estaré agradecida por todo lo que me has mostrado. Te amo”, escribió Nadhy Martz.

Según el Sun US News, Cano había viajado a Colombia para someterse a su segundo levantamiento de glúteos brasileño.

Mayo Clinic describe el procedimiento como un aumento para modificar la forma o el tamaño de los glúteos con implantes o injertos de grasa propia. Una liposucción se realiza en áreas que tienen exceso de grasa, por lo general el abdomen, los costados y las caderas y/o la parte baja de la espalda, tanto para mejorar las proporciones y el contorno de la parte inferior del cuerpo como para recolectar grasa que se agregará a las nalgas, explica la Junta Americana de Cirugía Estética.

Como todo procedimiento quirúrgico, un levantamiento también tienen sus riesgos. Estos incluyen infección, coágulos de sangre, pérdida de sangre excesiva, complicaciones cardíacas y pulmonares, embolia grasa, y complicaciones asociadas con la liposucción o la anestesia.

Según un artículo de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, de 2018, el injerto de grasa glútea, ha resultado en una alarmante tasa de mortalidad, estimada en 1 de cada 3,000 pacientes, una tasa de muerte mucho mayor que cualquier otra cirugía estética.