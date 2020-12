Muere Manny Caulk, superintendente escolar de 49 años

Manny Caulk, superintendente escolar del condado de Fayette en Lexington, Kentucky, murió a la edad de 49 años, lo que provocó una avalancha de tributos.

Según WKYT, la noticia vino de la presidenta de la Junta de Educación del Condado de Fayette, Stephanie Spiers, en una carta a las familias. “Esta noche, les escribo con gran pesar para informarles sobre la muerte de nuestro superintendente, Emmanuel Caulk, quien ha dirigido nuestro distrito desde 2015”, escribió.

“Estamos agradecidos por el liderazgo de servicio de Manny y la pasión por nuestros dos imperativos morales: acelerar el rendimiento de los estudiantes que aún no han alcanzado el nivel de competencia y desafiar a los estudiantes que ya son competentes a lograr un mayor rendimiento”, escribió Spiers.

La muerte fue inesperada. No se dio a conocer la causa de la muerte. Sin embargo, según Kentucky.com, en 2015, Caulk se sometió a una cirugía “para extirpar un tumor maligno de su cavidad sinusal”. Sin embargo, no está claro si esa dolencia derivó en su muerte.

“Les pedimos que mantengan a Manny, su familia y todos los que lo amaron en sus pensamientos y oraciones, al mismo tiempo que respetan su privacidad durante este momento increíblemente difícil.”, escribió Spiers.

Esto es lo que necesita saber:

Starting this spring, the U.S. Census Bureau will be in Fayette County counting the people who live here. Please take the census, and encourage everyone you know to take it too. Learn more at https://t.co/wWee1QFcAJ. You count, I count … We all count in Lexington. #wecountlex pic.twitter.com/OCH5sM8sg0

— Superintendent Manny Caulk (@FCPSManny) February 5, 2020