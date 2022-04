Muere delfín en playa de Texas por el asedio de bañistas [VER]

Aunque el avistar animales marinos en las orillas de las playas públicas es un evento poco común, sucede y con más frecuencia de lo que pensamos. En algunas ocasiones, los animales regresan por si solos a las aguas, y en otras son ayudados por expertos. Pero, no siempre estos sucesos terminan de manera positiva. Como es el caso de un delfín que quedó atrapado en una playa de Texas, Estados Unidos.

Lo ocurrido sucedido el pasado domingo 10 de abril, en Quintana Beach, una playa del condado de Brazoria, en el estado de Texas, cuando un mamífero, hembra, quedó atrapada en la orilla de la playa, topándose con los bañistas y turistas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la organización Texas Marine Mammal Stranding Network de Estados Unidos (Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Texas), la marea fue la causante de que el animal llegará hasta este lugar, se quedará varado en la arena y no pudiera regresar a las aguas, ya que no podía nadar.

En ese momento, cuando las personas que se encontraban en el lugar se percataron de la presencia del animal, tal y como lo afirmó el grupo de activistas quien denunció el hecho a través de Facebook, comenzaron a molestar a la delfín hembra, empujándola para regresarla al mar, rodeándola, tocándola, tomándose fotos con ella y hasta intentaron montarse encima del animal. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, lastimosamente el mamífero ya había muerto por el estrés y el acoso que había recibido. Asimismo, la organización dijo que el animal se encontraba enfermo. En las fotografías se ve a al menos a diez personas rodeándola.

“Este tipo de acoso causa un estrés indebido a los delfines salvajes que no están en cautiverio, es peligroso para las personas que interactúan con ellos, y es ilegal, castigado con multas y tiempo de cárcel si es declarado culpable”, señaló la organización Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Texas, informó Milenio.

Este hecho, el cual fue publicado en redes sociales, y difundido por varios medios de comunicación locales, han desencadenado la furia e indignación de las personas. Por su parte, las organizaciones pertinentes han pedido a la ciudadanía que de presentarse este tipo de hechos, llamar a las autoridades encargadas para evitar este tipo de tragedias.

En el comunicado de la administración de la organización se lee:

El delfín en estas fotos quedó varado vivo en Quintana Beach, TX el domingo por la noche y, según los informes, fue empujado de regreso al mar donde los bañistas intentaron nadar y montar al animal enfermo. Finalmente quedó varada y fue acosada aún más por una multitud de personas en la playa, donde más tarde murió antes de que los rescatistas pudieran llegar a la escena. Este tipo de acoso causa un estrés excesivo a los delfines salvajes, es peligroso para las personas que interactúan con ellos y es ilegal, punible con multas y tiempo en la cárcel si es declarado culpable. Si un delfín o una ballena vivos encallan en Texas, NO EMPUJE al animal de regreso al mar, no intente nadar o interactuar con ellos, no los acerque y llame de inmediato al 1-800-9MAMMAL (1-800-962- 6625) para obtener orientación sobre cómo ayudar al animal hasta que llegue la respuesta de rescate de TMMSN.

¡Nos gustaría agradecer al bañista que informó sobre el varamiento y al Parque del Condado de Quintana Beach por llegar al lugar lo más rápido posible!

¿Qué hacer en este tipo de situaciones?

De acuerdo con las autoridades y los especialistas en este tipo de casos en los que nos enfrentamos a grandes animales salvajes lo más pertinente es llamar a los socorristas o a emergencias, para que acudan al lugar y ayuden a los mamíferos, prestándoles auxilio de la manera más adecuada. De igual manera, se pide no empujar a los animales ni acosarlos para evitar este tipo de sucesos. Además, especialistas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica recomiendan permanecer a más de 45 metros de los animales marinos, informó ViveUSA.

“Si un delfín o ballena vivo esta varado en Texas, no los regreses al agua, no intentes nadar o interactuar con ellos, llama de inmediato al 1-800-9MAMMAL, 1-800-962-6625 para información sobre cómo ayudara a mantener al animal a salvo hasta que lleguen los rescatistas”, dice el comunicado de la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Texas.

¿Puede haber algún tipo de sanción?

La respuesta es SI. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica es ilegal alimentar o acosar a los animales marinos salvajes, incluidos los delfines.

En su página web se lee:

Las regulaciones de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos prohíben alimentar, intentar alimentar y acosar a los mamíferos marinos en la naturaleza. Estas actividades son ilegales porque dañan a los animales de las siguientes maneras: Los mamíferos marinos asocian a las personas con la comida, pierden su cautela natural hacia los humanos o los barcos y se condicionan a recibir dádivas. Los mamíferos marinos cambian sus comportamientos naturales, incluidas las actividades de alimentación y migración, y muestran una menor disposición a buscar comida por sí mismos. También pueden comenzar a tomar cebos/capturas de artes de pesca. Estos cambios de comportamiento pueden transmitirse a sus crías y a otros miembros de sus grupos sociales, lo que aumenta el riesgo de lesiones en embarcaciones, enredos en artes de pesca y daños intencionales por parte de personas frustradas con los cambios de comportamiento. Los mamíferos marinos pueden comer alimentos contaminados (viejos o en mal estado) o artículos no alimentarios. Alimentar a los mamíferos marinos con alimentos inapropiados, artículos no alimentarios o alimentos contaminados pone en peligro su salud. Los mamíferos marinos a veces se vuelven agresivos cuando buscan comida y se sabe que muerden o hieren a las personas cuando se burlan de ellas o esperan comida. Los mamíferos marinos incluyen delfines, marsopas, ballenas, focas, leones marinos y manatíes.

Por su parte la organización dijo que se ha enviado toda la información a la NOAA, quienes ya están al tanto de lo ocurrido y se encargaran de investigar la muerte del delfín, informó CNN.





Culpan a los bañistas de la muerte del delfín

Por medio de las redes sociales, más precisamente en el hilo de comentarios de la publicación realizada por la Texas Marine Mammal Stranding Network en Facebook, los usuarios han demostrado su indignación y culpado a los turistas de tan lamentable hecho.

Algunos de los comentarios fueron:

Una mujer escribió: “Es tan difícil entender esta mentalidad. Parece tan salvaje. Encontré un delfín enfermo en la orilla en Carolina del Sur, me senté con él, le eché agua y esperé ayuda (llamé para pedir ayuda)

Ni siquiera puedo imaginar que la gente sea tan cruel. Tiempos tristes.”

Otra persona dijo: “Espero que se sientan bien consigo mismos al matar a este delfín. No sé cómo una persona puede afirmar que lo está ayudando cuando obviamente está tratando de montarlo…Mi opinión… mataron a ese delfín”.

Finalmente, otro internauta se desahogó y comentó:

“Esto es tan desgarrador y exasperante. Siento que esta situación puede haber comenzado con buenas intenciones, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla para este bebé. Si este delfín hubiera recibido la ayuda que necesitaba de profesionales capacitados y autorizados, tal vez habría sobrevivido. Si bien sus intenciones pueden haber comenzado en el camino correcto, lo más probable es que el alcohol y la estupidez ganaran el concurso aquí. Se dice ampliamente que debe llamar a un guardabosques si no puede recordar el número o obtener el número del rescate de mamíferos marinos. Los números de celda de los guardabosques se enumeran en la página TPWD y, a menudo, enumeran su número de celda por condado. Pueden y conseguirán a las personas adecuadas para ayudar a estas majestuosas criaturas. El hecho de que pueda pagar para nadar con delfines en cautiverio no significa que deba intentar nadar con delfines en la naturaleza. Ellos no son los mismos. Cada persona que aparece en esta foto debe ser citada o arrestada por su papel en la muerte de este animal que fue innecesaria. Este bebé podría haber tenido una mejor oportunidad de sobrevivir si la hubieran dejado sola y nunca se hubieran acercado a ella”.

