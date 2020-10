Ha muerto Clark Middleton, el actor de ‘The Blacklist’ y ‘Twin Peaks’, a los 63 años

Clark Middleton, un actor conocido por sus papeles en The Blacklist y Twin Peaks, murió el 4 de octubre con 63 años. La muerte de Middleton fue confirmada por su esposa, quien dijo que el actor murió a causa del virus del Nilo Occidental en su casa de Los Ángeles, informó Variety.

La declaración de su esposa Elissa dice:

“Con un peso en el corazón anunciamos el fallecimiento de una vida eminentemente digna de celebración: Clark Tinsley Middleton, 63 años ; amado actor, escritor, director, maestro, héroe, esposo, ejemplo para todos, amigo. Clark se nos fue el 4 de octubre como resultado del virus del Nilo Occidental, para el cual no existe una cura conocida. Clark era un alma hermosa que pasó toda su vida desafiando los límites y defendiendo a las personas con discapacidades.”

Middleton fue un actor que apareció en muchas producciones teatrales, películas y programas de televisión durante su carrera, incluida su participación como actor secundario en Kill Bill: Vol. 2 y más recientemente con un papel recurrente en The Blacklist. Deja a su esposa, hermano y madre, escribió Deadline.

La carrera de actor de Middleton comenzó en 1983 cuando apareció en obras de teatro en New York

Middleton hizo su debut en New York en 1983, apareciendo en varias obras de teatro, incluido su debut en Broadway en The Iceman Cometh, nominada a los Tony Awards, junto a Denzel Washington, informó Variety. También escribió e interpretó una obra de teatro con una sola persona, Miracle Mile, en la que exploró su experiencia personal con la artritis reumatoide juvenil, según RA Guy.

A partir de la década 1990, Middleton apareció en numerosos programas de televisión, incluidos Law & Order, CSI: Crime Scene Investigation, The Path y en el resurgimiento de Twin Peaks en 2017, en el que interpretó el papel del marido del personaje de Audrey Horne, como indica su perfil en IMDB. Más recientemente, de 2014 a 2020, Middleton apareció en The Blacklist como el personaje recurrente Glen Carter. En la pantalla grande, el actor de 63 años apareció en Sin City, Serendipity, Kill Bill: Vol. 2, Birdman y Snowpiercer.

Jon Bokenkamp, escritor de The Blacklist, dijo en un comunicado a Variety:

“Tengo el corazón roto. Además de ser un actor verdaderamente único y talentoso, Clark era simplemente un tipo increíble en todos los sentidos. Él era un loco del cine inteligente. Amaba su trabajo con pasión. Y fue increíblemente generoso de espíritu… Sé que toda su familia en The Blacklist está devastada por esta noticia. Clark fue uno de los buenos y lo perdimos demasiado pronto.”

Se convirtió en portavoz de la Arthritis Foundation y compartió sus experiencias al crecer con artritis

Middleton también se convirtió en portavoz de la Arthritis Foundation, que compartió en su sitio web detalles de su infancia. Al actor le diagnosticaron artritis juvenil cuando tenía cuatro años y su familia se mudó a Arizona para vivir con un clima más cálido.

“Nunca olvidaré viajar en esa camioneta del 55 en nuestro viaje a Arizona”, dijo Middleton al sitio web. “Mis articulaciones estaban tan hinchadas que mi padre creó una cama en la parte de atrás para que me tumbara. Frenaba muy lentamente en los cientos de semáforos a lo largo de la Ruta 66 para evitar [causarme] dolor”.

Middleton dijo que su padre fue una fuente de inspiración para vivir con su enfermedad y le ayudó a no depender de los demás.

“Mi papá se negó a dejarme renunciar. Constantemente me inculcó que podía definir mi propia realidad por cómo veía a mí mismo y cómo me comportaba. No me permitió verme a mí mismo como una víctima. Me enseñó mucho sobre determinación y coraje.”

A causa de su condición, Middleton fue hospitalizado varias veces a lo largo de su infancia, faltando un año de la escuela secundaria debido a problemas en la cadera. El sitio web informó que, aunque su artritis estaba bajo control cuando era adulto, continuó teniendo problemas, por lo que se le reemplazaron 10 articulaciones en aproximadamente 14 operaciones: “ambas rodillas, ambas caderas, un hombro y un codo”, entre otras.

El virus del Nilo Occidental se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos y no hay cura ni vacuna

El virus del Nilo Occidental, que la esposa de Middleton indicó como causa de su muerte, se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos y hasta la fecha no tiene cura ni vacuna conocida. Según CDC (Centers for Disease Control and prevention), el virus del Nilo Occidental “es la principal causa de enfermedades transmitidas por mosquitos en los Estados Unidos continentales. Se transmite con mayor frecuencia a las personas por la picadura de un mosquito infectado”.

El sitio web de los CDC añade que hasta el 22 de septiembre, ha habido 174 casos del virus del Nilo Occidental en los EEUU en 2020. En los EEUU continentales, aproximadamente 1 de cada 5 personas infectadas desarrollan síntomas y, “1 de cada 150 personas infectadas desarrolla una enfermedad grave, a veces mortal”. No queda claro cuándo Middleton contrajo el virus.