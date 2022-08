Muere actriz Anne Heche

Luego de una semana de agonía, la actriz Anee Heche falleció a los 53 años, tras ser desconectada del respirador artificial por su familia, según reportó el periódico The Guardian.

La actriz sufrió un grave accidente automovilístico el pasado 5 de agosto, que la dejó en estado de coma, con graves quemaduras en su cuerpo y daño cerebral. Tras el accidente fue trasladada al West Hills Hospital en Los Ángeles, California, donde se mantenía entubada y conectada a máquinas de soporte vital.

“Desafortunadamente, debido a su accidente, Anne Heche sufrió una lesión cerebral anóxica severa y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva. Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y se la mantiene con soporte vital para determinar si alguno es viable”, informó su familia a través de un comunicado tras confirmar que la protagonista de “Siete días y siete noches” se encontraba con muerte cerebral.

“Queremos agradecer a todos por sus buenos deseos y oraciones para la recuperación de Anne, y agradecer al dedicado personal y maravillosas enfermeras que cuidaron a Anne en el centro de quemados Grossman del West Hills hospital (…) Respecto a su legado, Anne tenía un enorme corazón y tocó con su generoso espíritu a cada persona que conoció. Más allá de su extraordinario talento, repartió bondad y alegría . Será recordada por su inmensa honestidad y extrañada enormemente por su luz”, señala el comunicado emitido por su representante a nombre de su familia y publicado por TMZ.

Según un reporte del sitio de noticias TMZ, la actriz conducía su mini cooper de color azul por una calle de un suburbio en Los Ángeles cuando chocó contra el estacionamiento de un condominio de departamentos. Transeúntes habrían intentado ayudar a la actriz a salir del vehículo, pero ella habría aplicado reversa para continuar con su camino, impactando a gran velocidad contra una casa.

“Ella tenía una herida pulmonar significante que requería ventilación mecánica, y quemaduras que requerían cirugía”, señaló a revista People uno de sus representante el paso 8 de agosto.

El choque fue tan fuerte que se produjo un incendio que quemó por completo una casa. La actriz fue rescatada y trasladada en una camilla a la ambulancia. De acuerdo a los doctores, después del accidente nunca recobró la conciencia. Más tarde, informes toxicológicos revelaban drogas en su sistema.

Actor Anne Heche dies a week after car crash, aged 53 https://t.co/i4vg4tqAUp — The Guardian (@guardian) August 12, 2022

La actriz inició su exitosa carrera a los 12 años, y particpó en películas como “Donnie Brasco”, “Volcano,” “I Know What You Did Last Summer”, “Return to Paradise”, “Psycho” y “Wag the Dog. También actuó en variadas series de televisión, como “Men in Trees”, “Hung”, “Aftermath” y “The Brave”.

Anne Hetche deja a sus dos hijos, Atlas Heche Tupper y Homer Laffoon, de 13 y 16 años.