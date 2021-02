Tornado de mosquitos invade a la Argentina – Fotos y Videos

Un impresionante “tornado” de mosquitos sorprendió a turistas y residentes de Pinamar, ciudad situada en la Costa Atlántica de Buenos Aires, Argentina, y zonas aledañas, mientras que los videos de este fenómeno natural se viralizaron en las redes sociales.

Las imágenes de esta sorprendente nube de mosquitos registrada en la ruta 74, camino a la ciudad balnearia de Pinamar, fueron tomadas por automovilistas y luego difundidas por la estación radial FM La Marea a través de sus redes sociales.

De acuerdo al citado medio, este fenómeno se debe a las intensas lluvias que se registraron en la región y, a su vez, las altas temperaturas. Según el diario Clarín, el pasado 12 de febrero en Pinamar cayeron 200 milímetros de agua en tres horas, cuando la media anual es de 569 milímetros.

“¿Quién va a creer que estos son mosquitos?”, se escucha decir a una persona en el video compartido por FM La Marea.

Por su parte, un usuario de Twitter bromeó: “Prendí el fuego para el asado -barbacoa- pensando que los mosquitos se iban a ir y me doy vuelta y había uno salando la carne”.

'Tornados' de mosquitos en la Ruta 74 que conecta General Madariaga con Pinamar. 🌪🦟😲

Vía @FMLaMarea. pic.twitter.com/ImPGksJI80 — Christian Garavaglia (@ChGaravaglia) February 24, 2021

Invasión de Mosquitos Pinamar. Imposible moverse pic.twitter.com/QX47AYVHta — san (@sancoucou) February 22, 2021

Expertos explican por qué se formó el “tornado” de mosquitos en Pinamar, Argentina

Con el objetivo de determinar la razón que provocó una histórica invasión de mosquitos en la Costa Atlántica de Argentina, el sitio Todo Provincial se comunicó con Juan José García, investigador de Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE – Conicet La Plata).

“Las lluvias provocan que se inunden distintos zonas descampadas deprimidas donde las hembras ponen los huevos”, explicó García.

VIDEO: Invasión de mosquitos en Pinamar y Valeria del Mar. Aclaran que no transmiten dengue. pic.twitter.com/s3pCzzkjh9 — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) February 22, 2021

A lo que agregó: “Es un mosquito muy rural pero cuando nacen en grandes cantidades también invaden las ciudades”.

Sobre el “tornado” de mosquitos captado en la ruta 74, que une la localidad de General Madariaga con Pinamar, García detalló: “Los huevos pueden estar un año esperando que el terreno se inunde. Una vez que nacen las larvas, con esta temperatura en 5 o 6 días se convierten en pupas y luego 48 horas ya son mosquitos. Primeros nacen los machos y a las 24 horas las hembras”.

“El macho madura su sistema reproductor, a los tres días de haber nacido copula con la hembra”.

Por último, García aconsejó “aguantar 15 días” porque luego de este periodo de tiempo, los mosquitos se mueren. “Todo el ciclo dura 30 días. La hembra cuando coloca los huevos normalmente se muere porque su objetivo ya está cumplido. El macho ya fecundó por lo que también cumplió su misión”, cerró.

La fumigación sería “ineficaz” ya que solo mataría a una pequeña fracción de la población de mosquitos de la zona

Invasión de mosquitos ayer a la noche en Pinamar. Todavía hay muchísimos. #pinamar pic.twitter.com/bCZgEar2s4 — Gastón (@GastonnCastro) February 22, 2021

El veterinario Federico Barone, director del área de Zoonosis de la Municipalidad de Pinamar, dialogó con el diario Clarín y aseguró que una fumigación para acabar con la invasión de mosquitos en la zona no sería del todo eficaz.

“La fumigación que se hace desde un vehículo adaptado con un tanque que va rociando veneno no sirve. Elimina una porción de mosquitos donde pasa el camión, a unos metros, y sólo adultos, a las larvas y a los huevos no los afecta, es decir que un rato después del paso del camión no cambia nada”, sostuvo Barone.

Para enfrentar a esta invasión de mosquitos en Pinamar y zonas aledañas, desde Zoonosis recomiendan usar mosquiteros en puertas y ventanas y combatirlos con insecticidas que se pueden conseguir en mercados.

No obstante, aclaran que las cremas y aerosoles repelentes escasean, por lo que su precio aumenta sideralmente por estos días debido a la alta demanda.

