El legendario cofundador de Crip, Monster Kody, falleció a los 57 años

Monster Kody fue un activista y autor quien fue el fundador de Northern 83G Crips en Los Ángeles, California. Tenía 57 años de edad.

Según los informes de las redes sociales de personas que lo conocían bien, el cofundador de Crip murió. La causa de la muerte no ha sido revelada. Una foto de 2019 en su página de Facebook mostró que requería el uso de un bastón. Heavy.com se ha comunicado con el forense para obtener más detalles.

The Source informó que Monster Kody Crip nació como Kody Dejohn Scott, pero cambió su nombre a Sanyika Shakur. “Cautivo de New Afrikan en una lucha con nosotros. govt. para recuperar la independencia nacional. Implacable”, escribió en su página de Facebook. Su publicación más visible, de enero de 2020, informó que estaba en una relación.

Los mensajes se hicieron presente en las redes sociales para Monster Kody Crip

Paulette Washington fue una de las que envió sus mensajes a Monster Kody Crip. “¡¡¡Guau!!! Mi corazón está entristecido esta mañana al escuchar sobre la pérdida de mi hermano mayor ”, escribió el 9 de junio de 2021.“ El legendario Monsta Kody Scott. Hermano recuerda haber crecido cuando era niño en la calle 69 y verlo ponerse su CRIP. Eras uno de los únicos a los que mi mamá dejaba entrar o patio. me criaste a mí y a mis hermanos. Acabo de hablar con ustedes hace como un mes y estaban hablando de Mis Padres y nuestra Iglesia. Estoy tan triste esta mañana. T.I.P Bro, eres amado y realmente te extrañaremos”.

El cantante Vince Staples fue uno de los que publicaron que Monster Kody había muerto.

Rest In Peace pic.twitter.com/uuE1yg3ZcQ — Vince Staples (@vincestaples) June 8, 2021

HotNewHipHop.com lo llamó, un “ex miembro de Eight Trey Crip convertido en orador motivacional y activista comunitario”.

Scott escribió una autobiografía sobre ser miembro de una pandilla de Los Ángeles

En Facebook, Scott escribió que “trabajó en el bloque” y Grove Atlantic, estudió en la Universidad de Georgetown, fue a El Camino Real High School, vivió en el sur de Los Ángeles, California, y también era de allí.

Escribió una autobiografía llamada Monster: The Autobiography of an L.A. Gang Member y se convirtió al Islam. Todavía está disponible en Amazon.com. La propaganda dice:

Después de disparar ocho ráfagas de una escopeta recortada contra un grupo de pandilleros rivales, Kody Scott, de doce años, fue iniciado en la pandilla Crips de Los Ángeles. Rápidamente maduró hasta convertirse en uno de los soldados de combate Crip más formidables, ganándose el nombre de “Monstruo” por cometer actos de brutalidad y violencia que repugnaban incluso a sus compañeros pandilleros. Cuando la inevitable pena de prisión lo confinó a una celda de máxima seguridad, se produjo una completa transformación política y personal: de Monster a Sanyika Shakur, nacionalista negro, miembro del Movimiento de Independencia de Nueva Afrikan y cruzado contra las causas del gángsterismo. En un documento que se ha comparado con The Autobiography of Malcolm X y Soul on Ice de Eldridge Cleaver, Shakur hace palpable la desesperación y la decadencia de las ciudades del interior de Estados Unidos y da una voz elocuente a un aspecto de la experiencia del gueto negro actual.

En 2019, escribió en Facebook: “Mashin a través de The East tratando de endurecer las cosas. Todos tenemos. Así que hagamos que cada encuentro cuente. No seas solo un amigo leal. Sé también un enemigo leal. Hágales saber que también está pensando en ellos. Esa es una lealtad REAL. Muévete y apóyate en ellos “.

En 2019, también escribió: “Por lo general, no frecuenté este lugar con demasiada frecuencia, ya que estoy tan cansado de la falsa angustia y la falsa rebelión, que mi fe en Humanidad simplemente no apoyará un esfuerzo como una aparición diaria en esta frecuencia. Sin embargo, iam, a pesar de toda la turbulencia en mi vida, tengo la bendición de estar en contacto con algunas personas dinomitas que están comprometidas con justicia en el Movimiento para recuperar el control sobre Nuestro destino (independencia), como Nación”.

