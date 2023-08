Advierten por monos salvajes en Florida

Una advertencia lanzó las autoridad del estado de la Florida a todos sus habitantes para que se mantengan alejados de los monos salvajes que por estos dias han sido avistados cerca de la ciudad de Orlando, informó Orlando Sentinel.

El Departamento de Policía de Orange City, confirmó el pasado 23 de agosto a través de su página en Facebook que los reportes hechos por varias personas de haber visto monos salvajes circulando por las calles de la ciudad era cierto.

“🐵***Avistamientos de monos***🐵

El Departamento de Policía de la Ciudad de Orange ha recibido múltiples llamadas de servicio de referencia sobre avistamientos de monos dentro de la ciudad. Si entra en contacto con un mono, comuníquese con FWC para obtener más ayuda.

Contacto:

Llame a la línea directa de alerta de vida silvestre al 888-404-FWCC (888-404-3922)

Envíe un consejo en MyFWC.com/WildlifeAlert

Región Noreste

352-732-1225

Oficina Regional

1239 SO. calle 10

Ocala, Florida 34471”

Uno de los monos fue visto el día miércoles cerca del establecimiento Popeyes, y del cual la Comisión de Conservación de Pesca y Vida silvestre de la Florida, identificó como un “Macaco Rhesus”, una especie nativa de Asia que puede ser agresiva si es alimentada por los humanos.

Una empleada identificada como Kimberly Bialobos dijo a Fox 35 Orlando, que lo vio a través de la ventanilla del autoservicio alrededor de las 9:30 a.m.

“Miro hacia arriba y pienso: ‘¿Es esto real? Esto no puede ser posible'”, dijo. “El mono es inteligente porque miró el tráfico y supo que no debía ir en esa dirección. Esto es lo más extraño que he visto en mi vida. No sólo trabajar aquí. En mi vida. Esto es bastante loco”.

Según la Comisión de Vida silvestre, estos “Macaco Rhesus” al igual que los monos verdes son dos de las especies de monos salvajes que se reproducen en la Florida. Anteriormente, el día martes el Departamento de Policía ya había recibido dos denuncias por monos salvajes dentro de la ciudad.

Dijo el shérif El-Shami que no sabe si todos los macacos corresponden a la misma especie, o si se trata del mismo animal, y que están trabajando para dar localización a los animales para capturarlos, informó NBC News.

‼️ACTUALIZACIÓN‼️

El Departamento de Policía de la ciudad de Orange ha estado en contacto con la FWC. El mono que se ve a continuación ha sido identificado como un mono macaco Rhesus salvaje… ¡Por favor, NO alimente ni intente capturar a estos monos! VEA a continuación en la sección de comentarios un folleto con información de referencia de la FWC y cómo informar avistamientos…

Los Macacos Rhesus

Esta especie llegó al centro del estado de la Florida en la década de 1930 cuando un capitán de barco local libero a seis de ellos cerca del rio Silver, con el fin de atraer a los turistas al lugar. Otros especímenes fueron creados en la década de los setenta por un instituto de investigación en los Cayos de Florida, pero más tarde esta población de monos causó estragos a la naturaleza.

“Destruyeron los manglares rojos, provocando una pérdida masiva de vegetación y erosión costera”, según la comisión de vida silvestre.

Para los humanos, tener contacto con estos macacos, puede provocar brotes de E. coli y herpes. De hecho los CDC señalan que los Macacos Rhesus en Florida dieron positivo por herpes B, una infección rara que puede provocar daño cerebral grave o la muerte si no se trata rápidamente.

Informa NBC News, que ha habido alrededor de 18 incidentes reportados de macacos Rhesus mordiendo y arañando a humanos en Florida, pero no ha habido ningún caso confirmado de que un humano contraiga herpes B de uno de los monos en la naturaleza, según la comisión de vida silvestre.

“Los macacos Rhesus representan las mayores amenazas ecológicas y para la salud humana de los monos en Florida”, dijo la universidad. “Los macacos acostumbrados a ser alimentados pierden el miedo a los humanos y comienzan a verlos como una fuente de alimento. Como resultado, los macacos pueden volverse agresivos y atacar a los humanos cuando hay comida cerca”, informó WFLA.

La ley de Florida considera ilegal alimentar a los monos salvajes, el delito se castiga con hasta 2 meses de cárcel y con una multa estipulada en $500 dólares.

La policía pide reportar cualquier avistamiento de estos ejemplares, indicando que cualquier persona que entre en contacto con uno de ellos, comunicarse con la FWC para obtener ayuda. Pueden llamar a través de la línea directa 888-404-FWCC (888-404-3922).

