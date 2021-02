[VIDEO] Modelo es enjaulada por su familia en Filipinas durante cinco años. ¿Por qué?

Una mujer aspirante a modelo ha sido enjaulada por su familia en Filipinas después de sufrir un colapso mental, según numerosos informes de los medios.

Bebe, cuyo apellido no se ha hecho público, vivía con su familia en Filipinas cuando le diagnosticaron una “depresión psicótica” en 2014, informó The New York Post. La mujer que ahora tiene 29 años se vio obligada a vivir en una jaula en 2015 después de que su familia no pudiera cubrir sus gastos médicos, continuó el medio.

Newsflare obtuvo un video que se hizo viral mostrando a la mujer enjaulada por los últimos cinco años.

Una amiga de la familia de la aspirante modelo busca ahora ayuda del público para recaudar los recursos necesarios para que la mujer se recupere, agregó The Sun.

The Sun informó que Bebe sufría alucinaciones cuando le diagnosticaron “depresión psicótica” en 2014. El medio dijo: “La mujer, de 29 años, había estado viviendo con su familia en Filipinas y soñaba con convertirse en modelo profesional antes de ser diagnosticada con depresión psicótica en 2014”.

Más tarde, Bebe fue ingresada en una unidad psiquiátrica en un hospital en la provincia de Negros Occidental, donde su salud mental comenzó a mejorar después de un año de tratamiento, agregó Newsflare.

En 2015, la salud del padre de Bebe empeoró y la familia ya no pudo continuar pagando sus facturas de tratamiento, dijo The New York Post.

Newsflare dijo que Bebe fue dada de alta de las instalaciones y enviada a casa para que la cuidaran sus hermanos. Sus episodios depresivos y alucinaciones regresaron cuando dejó de tomar su medicación, continuó el medio.

Una amiga de la familia, Glyzel Bullos, le dijo a Newsflare que “hubo casos en los que Bebe se volvía violenta, por lo que la familia recurrió a encerrarla por su propia seguridad”.

“A veces, Bebe le lanzaba objetos a los vecinos, o salía de la casa y salía a viajar en autobús”, continuó Bullos. “Hubo una vez que su familia la estaba buscando y la encontró una semana después en [la] provincia de Cebú cuando la policía los contactó”.

Los hermanos de Bebe eventualmente construyeron una “jaula pequeña” para que su hermana viviera dentro de su casa, dijo Newsflare.

Bullos le explicó a Newsflare que Bebe está envuelta en harapos porque a menudo mastica su ropa “hasta que se hace andrajosa”.

“Ella mastica su vestido hasta que se hace andrajoso, entonces la visten con sacos porque no le gusta comérselos”, dijo Bullos al medio. “La están encerrando para que no se lastime, no porque no la amen”.

Mentally-ill woman who was ‘locked in cage for 25 YEARS by neighbours’ discovered by horrified hiker in the Philippineshttps://t.co/SYJsds2JBK Shocking To See This !!!!!

