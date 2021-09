¿Quién es Miya Marcano, la joven desaparecida en Florida?

Miya Marcano es una persona desaparecida que fue vista por última vez en sutrabajo en Orlando, Florida. La Oficina del Sheriff del Condado de Orange y otras agencias de aplicación de la ley están realizando una búsqueda de la mujer de 19 años.

Marcano es un estudiante universitaria, según NBC News. Su familia habló con WESH 2 News pidiendo ayuda al público para que regrese a casa. El alguacil del condado de Orange, John Mina, identificó a una persona de interés en el caso, Armando Manuel Caballero, de 27 años, quien fue encontrado muerto por aparente suicidio, dijo Mina durante la conferencia de prensa. La Oficina del Sheriff del Condado de Orange emitió una declaración y un cartel faltante de Marcano, e instó al público a comunicarse con ellos con cualquier información que pudiera ser relevante en la búsqueda.

“Instamos a cualquier persona con cualquier información, sin importar cuán insignificante pueda parecer, que llame a la línea de no emergencia de OCSO al 407-836-4357. Si ve a Miya, llame al 911”, decía el comunicado.

La oficina del alguacil había programado una conferencia de prensa para la 1:00 p.m. hora del Este, pero el evento de los medios se pospuso hasta las 3:00 p.m. Puedes ver la conferencia de prensa aquí o más adelante en esta publicación.

Esto es lo que necesita saber:

Orlando + UCF people please be on the lookout for Miya Marcano. She’s been missing since September 24th after missing her flight back home. She was last seen at Arden Villas! Forward any information to OC police. pic.twitter.com/7ppt7Y72HU

Miya Marcano es una estudiante universitario que asiste a la Universidad de Valencia, informó NBC News. El complejo de apartamentos donde trabaja, Arden Villas, está a solo una milla de la Universidad de Florida Central, informó el medio de comunicación. El alguacil del condado de Orange, John Mina, dirigió una conferencia de prensa el lunes 27 de septiembre de 2021 y dio a conocer detalles adicionales sobre la búsqueda.

“Estamos aquí hoy porque necesitamos la ayuda de toda nuestra comunidad para localizar a Miya Marcano, de 19 años”, dijo.

Describió la desaparición como “sospechosa” y dijo que se sospecha de un acto sucio.

“Todavía estamos haciendo todo lo posible para encontrarla”, dijo.

La proximidad de la universidad al lugar donde fue vista por última vez hizo que los funcionarios escolares pidieran a los estudiantes que estuvieran atentos en la búsqueda.

While Miya Marcano is not currently a UCF student, we support Orange County Sheriff’s efforts in the search to find Marcano. ⁰⁰We urge anyone with information to call the OCSO non-emergency line at 407-836-4357. If you see Miya, call 911. https://t.co/uHUfmQVtxj

“Si bien Miya Marcano no es actualmente una estudiante de UCF, apoyamos los esfuerzos del alguacil del condado de Orange en la búsqueda para encontrar a Marcano”, escribieron los funcionarios de UCF en Twitter.

Family of missing Miya Marcano, 19, are outside @OrangeCoSheriff . Investigators were supposed to give update at 1 but have now postponed it #WESH pic.twitter.com/PqWJ8ImNDz

La abuela de Marcano, Joysue Thompson, le dijo a WESH 2 News que la familia de la adolescente desaparecida solo quiere que la traigan a casa a salvo.

“Todo lo que les pedimos es que nos ayuden a llevar a Miya a casa”, dijo Thompson al medio de comunicación. “Llévala a casa a salvo, déjala y dinos dónde está y la recogeremos, solo tráela a casa”.

Mina dijo en su conferencia de prensa que, basándose en entrevistas con la familia, habitualmente se mantenía en contacto con ellos y no dejaba que se agotara la batería de su teléfono.

Su tía dijo durante la conferencia de prensa que su familia cree que todavía está viva. Dijo que son una familia de fe y que quieren que Miya llame a su familia para que puedan recogerla.

MISSING: Miya Marcano, 19, was last seen around 5 p.m. on 9/24 at the Arden Villas apartments (3303 Arden Villas Boulevard, Orlando).

We are actively investigating this case and urge anyone with info to call the OCSO non-emergency line at 407-836-4357. If you see Miya, call 911. pic.twitter.com/Bh5ocQTjw4

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) September 25, 2021