[FOTOS] Miles de personas asisten al mitin de Trump en Erie, Pensilvania. ¿Qué dijo Trump?

El martes 20 de octubre, el presidente Donald Trump organizó un mitin en Pensilvania para su campaña presidencial de 2020. Aquí hay un vistazo del número de personas que asistieron a su mitin en Erie, Pensilvania, junto con fotos del tamaño de la multitud.

Miles de personas asistieron al mitin de Trump en Erie

La manifestación de Trump comenzó a las 6 p.m. en el aeropuerto internacional de Erie. Tanta gente quería asistir que unas 400 se quedaron atrás cuando las lanzaderas entre el parque Waladmeer y el aeropuerto dejaron de correr, informó Erie News Now. Erie News Now informó más tarde que “miles” asistieron al mitin.

Ryan Whalen de WNY compartió esta foto de la multitud aproximadamente una hora antes de que Trump hablara. El discurso de Trump duró poco menos de una hora. Fue un poco más corto que algunos de sus discursos, pero Trump hizo mención de que terminaba temprano debido a las bajas temperaturas.

Will Steakin de ABC News compartió este video que muestra una larga fila esperando para ingresar al lugar.

Crowd lined up in rainy Erie, PA hours ahead of President Trump’s rally tonight 2 weeks to go pic.twitter.com/PiW0weJ4Gy — Will Steakin (@wsteaks) October 20, 2020

Durante su discurso, Trump le dijo a la multitud que deberían alentar al gobernador a “abrir Pensilvania” y que sus políticas ayudarían a recuperar la vida normal.

En un momento de su discurso, el micrófono de Trump se apagó y dijo: “Me pregunto quién le hizo eso a nuestro micrófono. No creo que fuera Joe. ¿Sabes quién fue? Hillary “.



Trump también comentó sobre cómo originalmente no iba a visitar a Erie para su campaña. “Antes de que llegara la plaga, ya lo había decidido. No iba a venir a Erie. Tengo que ser honesto, no había forma de que viniera. No tenía por qué”, le dijo a la multitud.

Durante su discurso, Trump incluso reprodujo un clip del exvicepresidente Joe Biden y reaccionó mientras se reproducía.

.@realDonaldTrump reacts as a Vice President Joe Biden video is shown on a video screen during a campaign rally at Erie International Airport in Erie, PA. pic.twitter.com/CvFE9QvaTv — Doug Mills (@dougmillsnyt) October 21, 2020

The Hill compartió este video de la gran multitud en el mitin, que fue grabado mientras se escuchaba “Everybody Hurts” de REM.

REM's "Everybody Hurts" plays at Trump rally in Erie, Pennsylvania, before President Trump arrives. Many in the crowd are not wearing masks and there's no social distancing. pic.twitter.com/TNKJQEjVFP — The Hill (@thehill) October 20, 2020

Trump también se quejó de que los medios de comunicación nunca muestran a las multitudes en sus eventos. Pero, agregó, “se puede escuchar lo grandes que son estas multitudes…Las multitudes más grandes que alguien haya tenido, más grande que las que teníamos hace cuatro años”.

Justo antes de mostrar un video de Biden y Harris hablando de poner fin al fracking, Trump lo llamó una “actuación de Broadway”. Dijo: “El partido demócrata odia el fracking. Odian el carbón, carbón bueno, hermoso y limpio. Odian la energía estadounidense y Joe Biden lo cerrará todo…Esta es una obra original de Donald Trump en Broadway. … Primera vez que la presento. La hice específicamente para la gente de Erie porque a ustedes les gusta la energía, les gusta ser independientes”.



Trump tiene más eventos programados para esta semana

Trump tiene una serie de eventos programados para la próxima semana.

El miércoles, será el anfitrión de un mitin a las 7 p.m. hora del Este en Gastonia, Carolina del Norte, en el Aeropuerto Municipal de Gastonia.

El jueves participará en el debate presidencial final contra Biden.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com