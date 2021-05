Accidente aéreo en Mississippi: Hay cuatro muertos

Un accidente aéreo ocurrido en la noche del martes 4 de mayo, en donde una aeronave se estrelló contra una casa que posteriormente se incendio debido al impacto, en Hattiesburg, Mississippi, esta siendo investigando por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

“Se ha contactado a la Administración Federal de Aviación para que se encargue de la investigación. En este momento, Edwards Street desde Barkley Road hasta Collins Street está cerrada al tráfico, así como también Annie Christie Drive”, informaron.

De acuerdo a las primeras informaciones por parte de las autoridades, la avioneta Mitsubishi MU-2B-60 de la familia MU2 se estrelló a las 11:22 p.m. CT, aseguró la representante de la Administración Federal de Aviación, Maria Njoku, según informó CNN.

La aeronave golpeó fuertemente una vivienda ubicada en Annie Christie Drive en Mississippi, cobrando la vida de los tres ocupantes de la misma y una persona que se encontraba dentro de la vivienda, dijo el portavoz de la policía de Hattiesburg, Ryan Moore.

Según información de los reportes, los tres tripulantes de la avioneta, quienes vivían en el estado de Texas, despegaron desde Wichita Falls y se dirigían hacia Hattiesburg, a unas 560 millas al noroeste, en donde se esperaba que aterrizaran en el Aeropuerto Municipal Bobby L. Chain. La familia iba a asistir a una ceremonia de graduación en la Universidad del Sur de uno de sus familiares.

“El martes 4 de mayo de 2021, el personal de emergencia respondió a un informe de un avión derribado en Annie Christie Drive alrededor de las 11:20 p.m. Cuando los equipos de emergencia llegaron a la escena, se confirmó que un avión civil se había estrellado contra una casa”.

Una persona encargada de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se dirigió hacia el lugar donde ocurrió este fatídico accidente, para esclarecer las causas del mismo, ya que de acuerdo a los reportes, las autoridades locales no recibieron ningún tipo de llamada de socorro. Sin embargo, las grabaciones de tráfico aéreo serán debidamente revisadas, aseguró el portavoz de la agencia Peter Knudson. Hasta el momento, no se ha determinado cuál fue la causa del accidente.

“NTSB está investigando el accidente del 4 de mayo de 2021 de un avión Mitsubishi MU-2B-60 en Hattiesburg, MS. Dos investigadores de la NTSB viajan a la escena”.

De igual, por medio de la cuenta en Twitter del Departamento de Policia de Hattiesburg, pidieron a la ciudadania no tocar ni retirar ningún tipo de escombros.

“Si encuentra escombros o restos en su jardín o propiedad que cree que están relacionados con el accidente, no los toque ni los retire, y comuníquese con el Departamento de Policía de Hattiesburg al 601-467-7556”.

Las cuatro personas fallecidas fueron identificadas

El Departamento de Policia local y la oficina del forense identificaron a las cuatro personas fallecidas tras el accidente, en la que se encuentra un menor de edad de tan solo dos años.

El primer identificado es Gerry Standley, de 55 años de edad, quien trabajaba en una empresa de pavimentación y también se desempeñaba como pastor en su iglesia. Su esposa Melinda Standley quien es gerente de división del centro 911 del departamento de policía, su hija Arrianna y su nieto Eli, resultaron con heridas leves, pero afortunadamente se encuentran con vida.

Un GoFundMe ha sido creado para ayudar a la familia y ya ha recaudado la suma de $6510 dólares.

“Gerry y Melinda acababan de celebrar su vigésimo segundo aniversario de bodas, el mes pasado. Gerry fue pastor asistente de su iglesia y también trabajó para Warren Paving a tiempo completo, para ayudar a mantener a su familia. Melinda es la Gerente de División del Centro de Comunicaciones del 911 del Departamento de Policía de Hattiesburg. En la noche del 4 de mayo de 2021, mientras dormían, un avión se estrelló contra su casa en Annie Christie Drive, en Hattiesburg, MS. Melinda, su esposo Gerry, su hija Arrianna y su nieto Eli estaban todos en la casa cuando se incendió. Melinda y los dos niños pudieron salir de la casa con heridas leves. Desafortunadamente, Gerry falleció en este trágico accidente, junto con otras 3 personas no relacionadas que estaban en el avión. Todo el dinero donado ayudará a Melinda y su familia durante este momento extremadamente difícil a ayudar con los gastos del funeral, las facturas, el reemplazo de los artículos que perdieron en el incendio y cualquier otra necesidad financiera que puedan surgir. También puede hacer donaciones directamente al fondo de beneficios del Departamento de Policía de Hattiesburg que hayan establecido, yendo a la recepción del Departamento de Policía de Hattiesburg en 300 Klondyke Street, Hattiesburg, MS”.

El segundo fallecido fue identificado como Louis Provenza de 67 años de edad quien era un neurocirujano de United Regional Physician Group y quien se graduó la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, informó Infobae.

En el sitio web theartsofentertainment publicaron información sobre Provenza y un mensaje de condolencia para sus familiares y amigos.

En este se lee:

“Lloramos con la familia de Louis Provenza, entendemos lo desalentadores que pueden ser en este momento, por lo que estamos enviando nuestros pensamientos y oraciones a los afectados. Louis Provenza ha dejado a amigos, familiares y seres queridos con el corazón roto cuando se anunció la noticia de la muerte. La información sobre la muerte del difunto se publicó en las redes sociales el 6 de mayo de 2021. A la familia, tenga la amabilidad de recibir nuestro más sentido pésame”.

Por su parte, el grupo medico dijo de acuerdo a declaraciones citadas por La Razón “Estamos muy tristes por la pérdida del Dr. Louis Provenza. Ha marcado la vida de muchos y lo extrañaremos mucho”.

La tercera y cuarta persona que fallecieron son Anna Calhoun de 23 años, quien era estudiante de biología de la Midwestern State University de Texas y que vivía en Wichita Falls, Texas, y una niña pequeña de 2 años, de nombre Harper Provenza.

La MSU dijo en una declaración publicada en thewichitan:

“La familia de MSU Texas está profundamente entristecida al enterarse de la muerte de la estudiante Anna Calhoun en un accidente de avión privado el martes por la noche. En nombre de la Universidad, expresamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de clase durante este momento tan difícil. Anna era una estudiante de biología junior en MSU Texas que planeaba asistir a la escuela de asistente médico al graduarse”.

