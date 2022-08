La Miss Universo que defendió a Trump tras ofender a los latinos: ¿Qué dijo?

En el 2015, luego de que Donald Trump anunciara su deseo de convertirse en presidente de Estados Unidos, lanzando su campaña, el político arremetió contra la comunidad latina, asegurando que la mayoría de inmigrantes provenientes de México que llegaban al país eran malandros.

Trump usó palabras descalificativas como “violadores”, “traficantes de drogas” y “delincuentes”, y aunque aseguró que solo algunos eran buenos, sus comentarios fueron recibidos con mucha molestia e indignación entre latinos del común y celebridades que se manifestaron en su contra, como J.Balvin, Shakira, Ricky Martin y Eugenio Derbez, entre otros.

Incluso la entonces Miss Universo, Paulina Vega, quien era empleada de Trump, entonces dueño de la organización Miss Universo, enfrentó al político republicano con duras críticas que hicieron que el magnate la tachara de “hipócrita” por señalarlo, y no renunciar a su corona.

Pero contraria a la actitud frentera de la reina colombiana, otra famosa Miss Universo latina, la mexicana Ximena Navarrete, se pronunció sobre las ofensas de Trump y se negó a criticarlo, defendiendo que no podía hablar mal de alguien que la trató bien, sin importar los comentarios contra su gente.

La postura de Navarrete molestó en aquel entonces a más de uno que esperaba que alzara su voz para defender a los latinos, y concretamente a los mexicanos, pero ella insistió en que lo que hizo fue mostrar con su trabajo que hay latinos que no se enmarcan en las frase que Trump dijo.

Donald Trump: "México nos envía droga, crimen y violadores" Donald Trump descalifica a los inmigrantes mexicanos en su discurso de precandidatura para la presidencia. 2015-06-25T17:06:21Z

“Para todos aquellos que esperan asuma una posición negativa acerca de las declaraciones del señor Donald Trump…

Por mi parte lo que hice fue demostrarle por medio de MI TRABAJO y EJEMPLO qué en México existimos personas qué nos esforzamos al máximo, qué hacemos las cosas bien y qué atravesamos fronteras para trabajar con integridad y honradez. Conmigo ha sido respetuoso y les confirmo que se sintió orgulloso de que “Miss Universe Organization” fuera representado por una mexicana en 2010 y 2011″, comentó la exreina en el 2015 en un mensaje de julio.

Crusade in Wonderland/full movie A group of artists from different backgrounds, genders, and beliefs joined to make this satirical short film LET'S BUILD BRIDGES NOT WALLS. 2016-10-27T23:00:00Z

Navarrete, al contrario de Paulina Vega, quien se las tomó personales por ser una representante de los latinos, aseguró que no agarró las ofensas para ella.

“Las declaraciones que el Sr. Trump ha hecho NO me las tomo personales ni dejo que me afecten … ya que yo en mi vida hago lo mejor que puedo día a día como la MAYORIA DE LOS MEXICANOS. Soy una mujer honesta y trabajadora e intento hacer lo mejor en todos los aspectos de mi vida. Les confieso que lo que me motivó y me dio fuerza para ganar en 2010 esa corona de Miss Universo fue llevar el nombre de México en mi persona”, agregó la reina mexicana.

La ex Miss Universo siguió defendiendo su manera de responder y dijo una vez más que no hablaría mal de Trump.

“Para todos los que esperan de mí, que ofenda o insulte al señor Trump les puedo afirmar que violencia genera más violencia. Agredirlo no modificaría los hechos ni va a resolver la situación que vivimos en México.LAS PERSONAS QUE INSULTAN A LOS DEMÁS SON SOLO COBARDES CON FALTA DE CRITERIO Y EDUCACIÓN QUE NO TIENEN MEJORES ARGUMENTOS PARA DEFENDERSE. Yo respeto la manera de pensar y opinión que cada individuo de este planeta tiene”, aseguró, defendiendo el derecho de Trump de tener los pensamientos que quiera.

Ex Miss Universo colombiana en “shock” por triunfo de Trump Paulina Vega, la ex Miss Universo colombiana que se enfrentó a Donald Trump por sus expresiones xenófobas hacia la comunidad latina estadounidense durante su carrera hacia la Casa Blanca, quedó en "shock" cuando su otrora jefe resultó elegido presidente. 2016-11-17T16:12:09Z

“ESTOY ORGULLOSA DE SER MEXICANA y estoy del lado de la gente que es honesta, responsable, trabajadora y respetuosa. NO ESTOY DE ACUERDO CON FALTAS DE RESPETO PARA LOS MEXICANOS ni latinos ni para nadie. ESTOY EN CONTRA DEL RACISMO Y DISCRIMINACION. NO NOS PONGAMOS EL SACO DE ALGO QUE NO SOMOS”, dijo la exreina.

“Reitero que mi relación de trabajo [con Trump] siempre ha sido buena ya que siendo dueño del concurso Miss Universo tuve oportunidad de trabajar con él”, comentó. “El señor Donald Trump es una persona que me ha tratado súper bien. Yo sigo trabajando con él. Hasta el día de hoy yo todavía tengo un contrato firmado con él; y me ha tratado muy bien. Yo no voy a hablar mal de alguien que me ha tratado bien. Entiendo que él tiene un rollo de muchos años atrás, de una deuda que alguien de aquí le quedó debiendo algún dinero, en 2007, y creo que de ahí viene su molestia”, agregó la ex Miss Universo en un comentario posterior.