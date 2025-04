Misa de Domingo de Pascua 2025 y bendición Urbi et Orbi

La misa de Pascua y la Bendición Urbi et Orbi 2025 desde el balcón de la Basílica de la Plaza San Pedro de la Ciudad del Vaticano en Roma, esta vez no será oficiada por el papa Francisco debido a los recientes quebrantos de salud que pusieron en vilo al catolicismo, hasta considerar un nuevo periodo papal.

Sin embargo y para fortuna pasadas cinco semanas de convalecencia por una neumonía bilateral, el Vaticano confirmó que el papa Francisco si dará la tradicional bendición “urbi et orbi” el próximo Domingo de Pascua, 20 de abril a las 12:00 del mediodía, mientras que la eucaristía de Resurrección será oficiada a las 10:30 (hora de Roma) por el vicario emérito para la Ciudad del Vaticano, cardenal Ángelo Comastri.

¿Qué es la bendición papal Urbi et Orbi?

Urbi et orbi, palabras que en latín significan “a la ciudad Roma y al mundo”. Eran la fórmula habitual con la que empezaban las proclamas del Imperio Romano. En la actualidad es la bendición más solemne que imparte el Papa, y sólo él, dirigida a la ciudad de Roma y al mundo entero.

La bendición Urbi et orbi se imparte durante el año siempre en dos fechas: el Domingo de Pascua y el día de Navidad, 25 de diciembre. Se hace desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, llamado por eso Balcón de las bendiciones, adornado con cortinas y colgantes, y con el trono del Papa colocado allí, y para ella el Papa suele revestirse con ornamentos solemnes (mitra, báculo, estola y capa pluvial) y va precedido de cruz procesional y acompañado de cardenales-diáconos y ceremonieros. También es impartida por el Papa el día de su elección; es decir, al final del cónclave, en el momento en que se presenta ante Roma y el mundo como nuevo sucesor de San Pedro.

La característica fundamental de esta bendición para los fieles católicos es que otorga la remisión por las penas debidas por pecados ya perdonados, es decir, confiere una indulgencia plenaria bajo las condiciones determinadas por el Derecho Canónico (haber confesado y comulgado, y no haber caído en pecado mortal).

¿Cómo ver la Misa de Domingo de Pascua 2025 y bendición Urbi et Orbi?

Para ver la misa Urbi et Orbi el 20 de abril, puedes:

1.⁠ ⁠Ir al canal de YouTube “Vatican News”: Busca el canal de YouTube “Vatican News” y espera la transmisión en vivo.

2.⁠ ⁠Consultar canales de televisión: Algunos canales de televisión pueden transmitir la misa Urbi et Orbi. Consulta la programación de los canales que suelen transmitir eventos religiosos.

3.⁠ ⁠Buscar en plataformas en línea: Algunas plataformas en línea, como Movistar Plus, también pueden transmitir la misa Urbi et Orbi, según Movistar Plus.

Horario según cada país y ciudad:

• 1:00 a.m. en Los Ángeles.

• 2:00 a.m. en Guatemala / Costa Rica / El Salvador / Nicaragua / Honduras.

• 3:00 a.m. en Ciudad de México / Colombia / Perú / Ecuador / Panamá.

• 4:00 a.m. en Miami / Venezuela / Bolivia / República Dominicana / Puerto Rico / Paraguay / Chile.

• 5:00 a.m. en Argentina / Uruguay.

• 10:00 a.m. en Roma / Madrid.

Aquí hay una transmisión en vivo proporcionada por Telemundo:

Aquí hay una transmisión del portal Zenit News Agency:

Aquí hay otra transmisión del portal EWTN ESPAÑA:

Bendición Urbi et Orbi

“Por a las oraciones de siempre Virgen María bendecida, bendecido Miguel el Arcángel, bendecido Juan el Bautista, y los apóstoles santos Pedro y Pablo, y todos los santos: puede Dios todopoderoso tener piedad por Usted, perdonarle sus pecados, y Jesús Cristo le puede traer a vida siempre duradera. Amén

El señor omnipotente y caritativo os concede legado, distribución y perdón de todos Vuestros Pecados, un período de arrepentimiento auténtico y fértil, un corazón siempre penitente y mejora de la vida, la piedad y consuelo del Espíritu Santo, y la perseverancia final en buenas obras. Amén”

“Y la bendición del Dios omnipotente, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo viene en vosotros y permanece en casa en caso de vosotros siempre. Amén”.

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York