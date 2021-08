Live Stream del ciber simposio de Mike Lindell en YouTube [VIDEO]

Mike Lindell, el controvertido CEO de My Pillow, está transmitiendo un ciber simposio de 72 horas dedicado a sus teorías de conspiración electoral de 2020. Vea videos del ciber simposio a lo largo de este artículo. También puede ver una transmisión en vivo del ciber simposio a través de YouTube a continuación.

Según Newsweek, Lindell habló con una multitud en vivo en Sioux Falls, Dakota del Sur, y afirmó que el simposio cibernético fue pirateado, retrasándolo brevemente. Daily Beast también informó que este reclamo retrasó el primer día del evento transmitido en vivo de Lindell.

Aquí está la transmisión en vivo:





Los clips del ciber simposio también se compartieron ampliamente en Twitter, donde algunos se burlaron de ellos.

“Necesitamos correr la voz”, dijo Lindell durante el primer día, según Newsweek. “Porque bloquearon la cosa. Pero esto es parte de lo que voy a hablar hoy. Este es el encubrimiento. Este es el encubrimiento absoluto de lo peor de la historia”.

