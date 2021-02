Mike Dalcin: Agente de bienes raíces de California protagoniza video racista

Michael Dalcin es un agente inmobiliario de Redondo Beach, California, que perdió su trabajo por un video viral que lo capturó haciendo un comentario racista sobre los asiáticos.

También se lo conoce con el nombre de Mike Dalcin. El video original ha sido visto más de 500 mil veces.

En el video, Dalcin, que está paseando a dos perros, comienza a lanzar improperios, un comentario racista y nombres a la mujer que compartió el video en su página de Twitter.

Esto es lo que necesitas saber:

At 5pm I was walking in Brentwood at the intersection of Bundy & Montana. I stopped to look at my phone when this man came out of his home & verbally assaulted me. He approached me, maskless. I asked him to step away. He called me "stupid blue hair asian girl" & "dumb bitch." pic.twitter.com/FcoKw7vX3z

— Em (@3mman3mz) February 11, 2021