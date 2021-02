Migrantes del campamento de Matamoros cruzarán a Estados Unidos

Estados Unidos, bajo las ordenes de la administración del presidente Joe Biden, comenzó desde miércoles 24 de febrero, el registro del primer grupo de 25 migrantes, quienes se encuentra en el campamento asentado en Matamoros, Tamaulipas, con la esperanza de obtener el asilo y así cruzar hacía los Estados Unidos, bajo el programa del gobierno estadounidense Protocolos de Protección al Migrante, que fue implementado por el expresidente Donald Trump.

Esta información fue confirmado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, por medio de su cuenta en Twitter.

Esta semana el primer grupo de personas bajo MPP que se encuentra en el campamento de Matamoros podrá ingresar a EEUU. ACNUR, @OIM_Mexico, @UNICEFMexico y @CICR_DRMX brindan apoyo a los Gobiernos de EEUU y de México en el plan para poner fin al #MPP. pic.twitter.com/GdXcWnIoRO — ACNUR México (@AcnurMexico) February 24, 2021

Atendiendo la situación humanitaria de las personas en el campamento informal de Matamoros, Tamaulipas, las agencias de las Naciones Unidas, ACNUR, OIM y UNICEF, preparan el ingreso esta semana del primer grupo de personas de este asentamiento a Estados Unidos, como apoyo a un plan del gobierno estadounidense para poner fin al programa MPP”

Este programa, afectado a más de 71.000 solicitantes de asilo, por ello, Joe Biden, quien desde que se posesionó como nuevo presidente, el pasado mes de enero, se comprometió con reformar las ordenes migratorias. Por medio de un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se dio a conocer que comenzarán de manera inmediata con este proceso, ya que las personas que se encuentran asentadas en este campamento, esta siendo víctimas de las condiciones climáticas que ha vivido el Estados Unidos, en las últimas semanas.

🇺🇸 A partir de esta semana, #EUA comenzará a procesar a los migrantes que actualmente habitan el campamento de Matamoros que se ha visto afectado por el clima extremo, para darles acceso a territorio estadounidense, si cumplen con los requisitos. jc pic.twitter.com/IPMjNS10ru — 88.9 Noticias (@889Noticias) February 24, 2021

“Recientemente, el campamento de migrantes en Matamoros se ha visto afectado por el clima extremo en el norte de México. Mientras el presidente Biden continúa construyendo el manejo fronterizo de la nación de la manera en que refleje los valores humanitarios en Matamoros. Este registro y este proceso se realizarán lo más rápido posible, con estricto cumplimiento con los protocolos de salud y seguridad, y se le dará más prioridad a los más vulnerables para revisión inmediata. Cada individuo cumplirá con todos los controles de seguridad necesarios, al igual que con las pruebas del COVID-19.

Con esta nueva medida, al menos unas 26.000 personas podrían verse beneficiados en la resolución de sus respectivas solicitudes de asilo, las cuales, debido a la pandemia se vieron pausadas. De igual manera, las más de 1.000 personas que han estado en el campamento más de un año, la mayoría procedentes de Centroamérica, esperan emocionados que su situación legal pueda ser regularizada. Sin embargo, es importante que las personas sepan, que el DHS, en su comunicado, aseguró que “Los recién llegados al campamento de Matamoros no podrán ingresar a los Estados Unidos a través de este proceso limitado”.

La medida del presidente Joe Biden, pretende restaurar el derecho al asilo en EE.UU. para beneficiar a 26.000 migrantes, sin embargo la frontera sigue cerrada a nuevos casos

Es de recalcar, que los cruces fronterizos continúan cerrados, y quienes no tengan cita, es mejor no asistir hasta estos puntos. “Con el fin de asegurar un trámite seguro, ordenado y humano, únicamente aceptaremos a migrantes con casos MPP activos que hayan seguido el proceso oficial. No se le permitirá ingresar a Estados Unidos de ninguna otra manera. La frontera continúa cerrada y seguimos aplicando nuestras leyes de inmigración”. dijo Édgar Ramírez de la embajada estadounidense en México, de acuerdo El País.

Por otra parte, los migrantes de Matamoros no pudieron ingresar a la plataforma habilitada por el Gobierno, ya que la web se saturó, según El País.

Unos 25 mil solicitantes de asilo están en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos esperando poder entrar en ese país En el lado mexicano del puente de Matamoros-Brownsville está @InigoHerraiz informando 📺https://t.co/dc7py4qJlw pic.twitter.com/YrAYYOEjl2 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) February 25, 2021

Entre tanto la coordinadora de la Casa Blanca, Roberta Jacobson, dijo que es prioridad procesar a los migrantes y cerrar el campo. En declaraciones con El Periódico, aseguró que:

“Sabemos que hay muchísimos en el campo de Matamoros que podemos decir francamente que están en una situación de vulnerabilidad, ellos pueden tener prioridad en el sistema de implementación del programa. Estamos enfocándonos en el campo de Matamoros para asegurarnos que procesamos la gente tan rápido como sea posible, porque sabemos que es una situación muy grave, y el Gobierno de México también es muy consciente de que tenemos que movernos en ese lugar. Alguien me explicó el otro día que MPP empezó en San Diego y después se movió por la frontera, y ellos tenían el miedo de que quizás la gente en Matamoros pueden ser los últimos, y no los primeros. Pero esa no va a ser la situación, porque sabemos muy bien que tenemos que actuar sobre Matamoros como caso prioritario”.

#Mundo | La administración del presidente Joe Biden, comenzará a admitir migrantes retenidos en el campamento de Matamoros en el estado de Tamaulipas cerca de la frontera entre EE.UU. y México, ellos solicitaron asilo, pero resultaron afectados por las políticas de Trump. #25Feb pic.twitter.com/ibuigjtlfP — Noticiero Promar Tv (@notipromar) February 25, 2021

Finalmente, medios de comunicación locales, han afirmado que la administración de Joe Biden – Kamala Harris, planean darle mejora a la la reforma del sistema de inmigración de Estados Unidos.

