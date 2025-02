Migrante transgénero colombiana arrestada por violar a joven en Nueva York

Un caso terrible tiene conmocionado a la comunidad en Nueva York luego de que se conociera la noticia de que una mujer migrante transgénero de origen colombiano ha sido acusada de abusar sexualmente de un menor de edad de tan solo 14 años, así lo reportó el medio The New York Post.

De acuerdo con información de las autoridades policiales de la ciudad de Nueva York, la mujer identificada como Nicol Suárez de 30 años originaria de Colombia, fue acusada de violar a un menor de edad de 14 años al interior de un baño ubicado en una bodega llamada Lucerito Mexican Grocery ubicada frente al parque Thomas Jefferson de East Harlem.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 11 de febrero de 2025, y según los medios de comunicación, Nicol Suárez siguió al menor de edad hasta el baño y fue allí donde lo agredió sexualmente. Afortunadamente, el menor de edad, logró escapar y pedir ayuda a las personas que tenía cerca, quienes llamaron a las autoridades locales.

Una empleada del lugar, identificada como Norma Sactic, sirvió como testigo y narró lo que había visto.

“Yo no escuché gritos ni nada, de lo contrario hubiera buscado ayuda. Se fue para allá (el joven), cuando yo noté que estaba una chica allá en el pasillo, entonces cuando noté las cámaras ya no estaba ninguno de los dos. Eran como dos minutos o tres, se acercó el chico y me tradujo con el teléfono que la chica quería abusar de él. Unos ocho minutos él regresó, ya con la policía”, detalló la mujer.

Tras esto la policía de Nueva York comenzó la búsqueda de Nicol Suárez, quien residía en El Bronx, por lo cual un día después fue arrestada en inmediaciones del lugar del ataque y ahora enfrenta cargos por violación en primer grado. De igual manera, se conoció que la mujer de origen colombiano estaba siendo buscada por las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por delitos cometidos en Nueva Jersey y Massachusetts, según reportó Univision.

Por ahora, según los registros en línea, Nicol Suárez permanece detenida en la cárcel de Rikers Island, y de acuerdo con el medio Washington Times los fiscales pidieron una fianza de 500.000 dólares y una fianza de 1,5 millones de dólares para la mujer, pero la juez Elizabeth Shamahs, optó por una fianza de 100.000 dólares o una fianza de 250.000 dólares.

Finalmente, una fuente policial comentó al New York Post que: “Esto demuestra que Donald Trump y Tom Homan tienen razón al afirmar que es necesario expulsar a las personas violentas de la ciudad de Nueva York. Eric Adams, Letitia James y Kathy Hochul deberían colaborar porque esta persona tiene una orden de detención de ICE. ICE podría simplemente recoger a esta persona y deportarla. Sin embargo, debido a nuestras leyes de santuario no podemos hacer nada”.

