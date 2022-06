Michael Stenger: Muere sargento de armas del Senado que sirvió durante ataque al Capitolio

Michael Stenger fue el sargento de armas del Senado de los EE.UU. a cargo de la seguridad durante los disturbios en el Capitolio. Ahora ha muerto en Virginia a la edad de 71 años.

La noticia de la muerte de Stenger se conoció el 28 de junio de 2022, en medio de las audiencias del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Cuál fue su causa de muerte? Según el periodista Chad Pegram de Fox News, “Stenger sufría de cáncer”. Sin embargo, NBC News informó que no se dio a conocer la causa oficial de la muerte. Aún así, NBC informó que la muerte no se consideró sospechosa.

Una mujer que contestó el teléfono en la casa de la familia en Falls Church, Virginia, le dijo a The New York Post: “La familia no está aquí, no es asunto de nadie. No tiene nada que ver con el 6 de enero en absoluto”.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, forzó la renuncia de Stenger después del 6 de enero, según The Hill, que citó a McConnell denunciando las “fallas impactantes en la postura y los protocolos de seguridad del Capitolio”. El líder de la minoría del senador Chuck Schumer también había buscado la destitución de Stenger.

Esto es lo que necesita saber:

Stenger fue un veterano de 35 años del Servicio Secreto de los EE.UU. y fue un ex capitán de la Marina

“Con gran tristeza les informamos que el exsargento de armas, Michael C. Stenger, falleció esta mañana”, dijo la Oficina del Sargento de Armas y Portero del Senado el 28 de junio de 2022, según Fox News.

Fue encontrado muerto en su casa, informó NBC News.

Según el sitio web del Senado, “El sargento de armas sirve al Senado como su principal oficial de protocolo y aplicación de la ley y es el gerente administrativo de una serie de servicios de apoyo en el Senado. Elegido por los senadores, cada sargento de armas sirve hasta que se elige un sucesor”.

Una transcripción del testimonio de Stenger ante el Senado de los Estados Unidos en febrero de 2021 dice que fue uno de los altos funcionarios cuyas funciones incluían “la protección del Capitolio el 6 de enero”.

La senadora estadounidense Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, dio una biografía de Stenger en esa audiencia. Ella dijo que se desempeñó como sargento de armas desde abril de 2018 hasta el 7 de enero, el día después del motín. Ella declaró además:

Se unió al Senado en 2011 como asistente del sargento de armas para la Oficina de Servicios de Protección y Continuidad. También se ha desempeñado como jefe de personal del Sargento de Armas y como Sargento de Armas adjunto. Antes de unirse a la oficina del Sargento de Armas, fue un veterano de 35 años del Servicio Secreto de los Estados Unidos, donde se desempeñó en muchos roles, incluido el de agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Washington. Inmediatamente antes de unirse al Senado, se desempeñó como subdirector de la Oficina de Asuntos Públicos y Gubernamentales del Servicio Secreto. Se graduó de la Universidad Fairleigh Dickinson. También es un veterano que alcanzó el rango de capitán en el Cuerpo de Marines de los EE.UU.

Stenger llamó lo sucedido el 6 de enero un “ataque salvaje coordinado”

En su testimonio ante ese comité del Senado, Stenger dijo:

La Policía del Capitolio de EE.UU., junto con los Sargentos de Armas, trabajan para brindar seguridad al Complejo del Capitolio y su población, pero existe una responsabilidad compartida con otros grupos encargados de hacer cumplir la ley dentro de la región. Compartir información y recursos es primordial para el éxito. Una vez que asumí el cargo de Sargento de Armas del Senado, la mejora de la relación laboral entre mi oficina y la Policía del Capitolio de EE. UU. ha sido una prioridad. Soy un defensor del concepto de vigilancia policial dirigida por inteligencia. Esta metodología se puede utilizar para evaluar las amenazas a los miembros individuales, así como las amenazas al campus. Como en todas las operaciones de inteligencia, solo es tan bueno como el analista que lo evalúa, y esa evaluación se pone en las manos apropiadas para tomar medidas a fin de mitigar cualquier amenaza.

Admitió que se necesitaba una revisión de la seguridad el 6 de enero y dijo:

Tenemos que tener cuidado de no volver a una época en la que la posibilidad, más que la probabilidad, impulsa la planificación de la seguridad. Con los hechos del 6 de enero, ciertamente se debe hacer una verdadera revisión de inteligencia. Volver al concepto de posiblemente conducir operaciones de seguridad puede resultar en un mal uso de los recursos. Este es el toma y daca constante de la planificación de la seguridad.

Él continuó:

Existe la oportunidad de aprender lecciones de los eventos del 6 de enero. Se deben considerar investigaciones, en cuanto a [inaudible 00:49:53] lo que parecen ser agitadores profesionales. Los derechos de la Primera Enmienda siempre deben considerarse junto con estas investigaciones. La coordinación de la aplicación de la ley en la Región del Capitolio Nacional debe revisarse para determinar qué se puede hacer de manera más eficiente y productiva. La recopilación y difusión de inteligencia, la capacitación y los conceptos sobre el uso de la fuerza deben ser coherentes. Esta integración debe lograrse con respecto al interés propio y las metas. En conclusión, siempre que se prepare para un evento importante, siempre debe considerar la posibilidad de algún nivel de desobediencia civil en estas manifestaciones y planificar en consecuencia. Los hechos del 6 de enero fueron más allá de la desobediencia. Este fue un ataque salvaje y coordinado, donde la pérdida de vidas podría haber sido mucho peor. Esto concluye mis comentarios preparados.

Añadió:

Creo que una revisión de la Junta de Policía del Capitolio y sus autoridades estatutarias probablemente sería un buen momento para hacer esto ahora. Hay muchos estatutos en la Junta de Policía del Capitolio que se remontan a muchos, muchos años. Las cosas han cambiado y probablemente haría que el tablero fuera un poco más ágil. Probablemente no sea un mal momento y una idea para echar un vistazo a lo que hay.

Según Snopes, las teorías de conspiración de que Stenger sería un testigo sorpresa en las audiencias del 6 de enero en curso la semana del 27 de junio de 2022 no son ciertas; no estaba programado para testificar. Snopes informó que las afirmaciones en las redes sociales de que Stenger fue asesinado a tiros parecen estar mezclando su muerte con la de otro hombre.

McConnell dijo que Stenger estaba ‘extremadamente bien calificado’ cuando lo nombró para el puesto

Cuando McConnell nombró por primera vez a Stenger para el puesto, lo elogió en un comunicado de prensa.

“Aprecio que Mike haya asumido este papel fundamental. Está extremadamente bien calificado y seguirá sirviendo bien al Senado y a nuestra nación”, escribió McConnell en la declaración de 2018.

Dice que Michael C. Stenger fue designado “como Sargento de Armas y Portero del Senado”, y señala: “El Sargento de Armas es el principal oficial de protocolo y aplicación de la ley del Senado, y el principal gerente administrativo de la mayoría de los servicios de apoyo en el Senado de los Estados Unidos. . Stenger sucede a Frank J. Larkin, quien se ha desempeñado como Sargento de Armas desde enero de 2015”.

La declaración señaló:

Como Subsargento de Armas, el Sr. Stenger estaba a cargo de supervisar la seguridad y la continuidad de las políticas y programas de operaciones, y brindar asistencia estratégica y analítica. Stenger fue designado en 2008 como subdirector de la Oficina de Asuntos Públicos y Gubernamentales del USSS, donde administró las actividades de enlace del USSS con el Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional, otras agencias federales y miembros de los medios de comunicación y el público en general.

