Michael Politte: cadena perpetua por el asesinato de su madre con 14 años

Cuando Michael Politte tenía 14 años, su madre fue asesinada a golpes y le prendieron fuego. Politte fue sentenciado a cadena perpetua después de que un trabajador juvenil dijo que confesara el crimen.

Desde ese día, ha sostenido su inocencia, y su caso fue por Ryan Ferguson en Unlocking the Truth de MTV en 2016. Ferguson fue liberado después de pasar 10 años en prisión y presentaba esta serie de investigación de MTV.

Siga leyendo para obtener más información sobre Michael Politte y su caso.

1. Tenía 14 años en el momento del asesinato

Aunque Politte tenía 14 años cuando mataron a su madre, su juicio no tuvo lugar hasta 2002, cuando tenía 18 (por lo tanto, fue juzgado como adulto). La noche del asesinato, Josh y su hermano mayor de un año, Michael, estaban durmiendo en sus camas. Cuando se despertaron, afirman haber encontrado a su madre, Rita, en llamas en el suelo de su dormitorio. Change escribe: “A pesar de que Michael y Josh le dijeron a la policía que estaban dormidos y que no sabían lo que había pasado, Michael fue arrestado dos días después, el 7 de diciembre de 1998. Josh no fue acusado del delito y no fue llamado a testificar en el juicio de Michael.

En el juicio de Politte, dos trabajadores de detención juvenil afirmaron que él había confesado haber cometido el asesinato. En sus declaraciones, los trabajadores de detención testificaron que Politte dijo: “El 5 de diciembre maté a mi mamá”.

En su argumento final, Richard Hicks, de la fiscalía, instó al jurado a que el asesinato de Rita Politte se cometió con intención y, según el Daily Journal Online, “habló sobre cómo el asesinato de Rita Politte se realizó con deliberación. El concepto de deliberación es uno de los factores decisivos entre encontrar a una persona culpable de asesinato en primer grado, a diferencia del cargo menor de asesinato en segundo grado”.

2. Su madre fue golpeada y quemada

Una vez que la policía llegó a la casa de Michael, lo bombardearon con una serie de preguntas sobre el incidente. En la comisaría, poco después, le aplicaron una prueba de análisis de estrés de voz (CVSA). En una entrevista con MTV, Trecia Bushnell, directora legal del Midwest Innocence Project que conoce bien el caso de Michael, dice: “CSDA son estas pruebas de estrés de voz. Son completamente poco fiables, por eso no son admisibles en los tribunales. Pero lo desafortunado es que las fuerzas del orden no solo las usan, sino que confían en ellos”.

Politte falló la prueba de voz, que terminó siendo un punto focal para la acusación en el juicio.

3. El jurado tardó menos de cinco horas en emitir un veredicto de culpabilidad

Según el Daily Journal, el jurado de 12 miembros tardó menos de cinco horas en emitir su veredicto de culpabilidad. El medio de comunicación escribe: “A pedido de la defensa, cada miembro del jurado fue encuestado individualmente sobre su decisión en el caso. ‘Culpable’, respondieron todos. Varios miembros de la familia comenzaron a llorar cuando escucharon el veredicto”.

4. Su abogado afirma que fue manipulado por agentes del orden experimentados

Según el Daily Journal Online, la declaración final del abogado Wayne Williams argumentó que “Politte había sido interrogado durante horas por agentes de la ley experimentados y, por lo tanto, había hecho declaraciones posiblemente contradictorias”.

5. No se le permitió asistir al funeral completo de su madre

A Politte no se le permitió asistir a todo el funeral de su madre, según Change. Pudo asistir sólo unos minutos y tuvo que usar un mono naranja y sus manos y pies estaban encadenados.

En una entrevista reciente de MTV, Politte afirmó: “Lo que me mantiene en marcha es mi madre. Si me rindo, ella pierde su justicia”.