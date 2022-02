EXCLUSIVA: Michael Gallup envía mensaje sobre su futuro con los Cowboys: ¿ Se irá?

Dado que los Dallas Cowboys y Michael Gallup se encuentran de cara a una offseason caracterizada por la incertidumbre, Heavy conversó con el receptor en una entrevista exclusiva durante la cual mantuvimos una cándida charla acerca de su futuro como agente libre, el estado del equipo y sus esfuerzos por retribuir gracias a su sociedad con Sleep Number.

Gallup reveló que se someterá a una cirugía el 10 de febrero para reparar una lesión de ligamentos cruzados, pero no especificó una fecha estimada de regreso excepto para decir que espera “sanar rápido”. Cuando se le preguntó acerca de sus expectativas en torno a la agencia libre, Gallup admitió que espera “haber hecho lo suficiente aquí en Dallas…para obtener lo que merezco”. Gallup hacía referencia a la temporada pasada cuando el receptor jugó en nueve partidos logrando 35 recepciones por 445 yardas y dos touchdowns mientras que perdió una cantidad significativa de tiempo producto de múltiples lesiones.

“Espero haber hecho lo suficiente aquí en Dallas los últimos cuatro años para obtener lo que merezco”, Gallup le dijo a Heavy en una entrevista el 9 de febrero. “Sé que el año pasado no fue el mejor para mí, pero espero haber hecho lo suficiente como para que la lesión que sufrí no tenga demasiado peso. Eso es lo que espero obtener como agente libre.”

Gallup es optimista, pero los Cowboys ‘No me han hablado demasiado’ acerca del futuro

Gallup señaló que no ha habido mucho diálogo aún con los Cowboys acerca de su futuro, pero el receptor se mantiene optimista que el equipo “trabaje conmigo al respecto”. El desafío para los Cowboys es que el equipo ya se encuentra $21,6 millones por sobre el tope salarial de cara a la próxima temporada, según Over the Cap. Para tener una mínima chance de conservar a Gallup, el equipo probablemente necesite recortar a varios jugadores clave que se encuentran actualmente en la plantilla.

“Bueno, sé que a los Cowboys les agrada tenerme en su equipo, así que”, explicó Gallup. “Honestamente, no me han dicho demasiado [acerca del futuro]. Sólo tengo la sensación de que puede que trabajen conmigo en eso, puede que lo hagan. Así que, veremos cómo va.”

Gallup acerca de la agencia libre: ‘Creo que alguien podría ofrecerme un contrato a largo plazo’

This angle of Michael Gallup’s TD grab is just gorgeous. pic.twitter.com/bXLULVoHWA — Ari Meirov (@MySportsUpdate) December 3, 2021

Pro Football Focus rankea a Gallup como el receptor número 5 de la agencia libre esta offseason y proyecta que el armador de jugadas obtendrá un contrato por cuatro años y $13,75 millones anuales. Esta clase de contrato seguiría siendo una opción más económica para los Cowboys que retener a Amari Cooper, quien tiene un salario de $20 millones por cada una de las próximas tres temporadas.

Los Cowboys tienen una salida del contrato de Cooper que le permitiría al equipo ahorrar una cantidad significativa en términos de tope salarial. En cuanto a la posibilidad de firmar un contrato a corto plazo en caso de no hallar uno más lucrativo, Gallup admitió que su futuro “es incierto”.

“Pienso que alguien podría ofrecerme un contrato a largo plazo, y creo que si necesito probarlo una vez más estoy bastante seguro de poder hacerlo también”, respondió Gallup cuando se le preguntó si consideraría aceptar un contrato a corto plazo.

Si bien no fue en relación directa con la agencia libre, conversamos acerca de la transición de Gallup de ser el WR1 durante su carrera universitaria en Colorado State a compartir objetivos con otros receptores estrella. Gallup admitió que le encantaría ser “ese tipo”, pero que la NFL está llena de “otros buenos jugadores” también.

“Me refiero a que creo que todos quieren ser ese tipo, quieres ser ese hombre, quieres todos los objetivos, quieres atraparlo”, explicó Gallup. “Hay otros buenos jugadores en la liga también, así que creo que hay que tomar en cuenta eso. Especialmente conmigo, demonios, tengo a Amari Cooper y a CeeDee Lamb ahí fuera. Ambos salieron en primera ronda, atletas fenomenales. Por lo que cuando las recepciones vienen hacia ti debes hacer que cuenten, y creo haberlo hecho bastante bien.”

El mensaje de Prescott para Gallup: ‘Dak me ha dicho que no puedo irme a ninguna parte’

Alguien que se encuentra del lado de Gallup es el quarterback de la franquicia Dak Prescott. Gallup señaló que Prescott le ha dicho al receptor que “no puede irse a ninguna parte”, pero el quarterback también aludió al cuantioso contrato por $160 millones que obtuvo la offseason pasada a pesar de venir de múltiples cirugías de tobillo.

“Viejo, Dak me ha estado diciendo que no puedo irme a ninguna parte desde que comenzó la temporada”, dijo Gallup respecto a sus conversaciones con el QB1 de los Cowboys. “Definitivamente sé que me quiere aquí, pero también me ha dicho que aún cuando sufrió su lesión obtuvo lo que le debían.”

“Así que no estoy demasiado preocupado al respecto desde esa perspectiva, pero ciertamente ha estado mucho en mi oreja diciéndome que necesito estar aquí. Por lo que definitivamente tomaré eso en cuenta.”

Sleep Number donará $5.000 al Fondo por la Memoria de Andrew Murray Gallup

La sociedad de Gallup con Sleep Number lo está ayudando no sólo a descansar mientras se prepara para la próxima temporada de la NFL, sino que también le permite a la estrella retribuir. Sleep Number donará $5.000 al Fondo por la Memoria de Andrew Murray Gallup, que fue creado en honor al difunto hermano del receptor.

“Sleep Number es una compañía con un propósito, y están ayudando a Michael a cumplir con su objetivo también”, la compañía le explicó a Heavy. “Gracias a Sleep Number, se donarán $5.000 al Fondo por la Memoria de Andrew Murray Gallup, creado en honor al hermano de Michael, quien nació en África Occidental y amaba aprender. El fondo le da a los niños en África la posibilidad de acceder a una educación de calidad y una serie de oportunidades personales.”

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: [IMÁGENES Y VIDEO] Este es el daño causado por devastador tornado en Kentucky