Arrestan a miembro de DWTS por muerte de dos mujeres: ¿De qué lo acusan?

Michael Ansbach, miembro del equipo del reality show “Dancing With the Stars” fue arrestado en relación con la muerte de dos mujeres, identificadas como Christy Giles e Hilda Marcela Cabrales-Arzola, en Los Ángeles, California.

El camarógrafo fue arrestado bajo sospecha de ser cómplice de homicidio involuntario.

Según el New York Post, tres hombres fueron arrestados el 16 de diciembre en relación con las muertes en noviembre de la aspirante a modelo y actriz Christy Giles, de 24 años, y la arquitecta Hilda Marcela Cabrales-Arzola, de 26. Los arrestos fueron confirmados al Post , tanto por el Departamento de Policía de Los Ángeles como por el esposo de Giles, Jan Cilliers.

Las mujeres fueron encontradas abandonadas fuera de dos hospitales diferentes en el área metropolitana de Los Ángeles. Giles fue encontrada muerta en la acera, mientras que Cabrales-Arzola pasó dos semanas en coma antes de serle retirado el soporte vital.

Se sospecha que las dos mujeres sufrieron una sobredosis después de festejar con los hombres acusados ​​en relación con sus muertes.

“Se cree que ambas mujeres recibieron drogas y sufrieron una sobredosis”, dijo la policía de Los Ángeles, LAPD al Post. “Según la investigación, a la policía de Los Ángeles le preocupa que pueda haber otras víctimas en nuestra comunidad que pudieron haber sido drogadas por uno o más de estos hombres”.

David Pearce es un promotor de clubes que ha sido fotografiado a lo largo de los años con celebridades como Paris Hilton, Ron Jeremy, el actor de “Game of Thrones” Kristian Nairn, JD Murphy y Aubrey O’Day.

Pearce fue acusado de homicidio involuntario y estaba detenido con una fianza de $1 millón. Según Los Angeles Times, más tarde fue acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres durante los últimos 10 años.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles le dijo al Times que Pearce enfrenta dos cargos de violación, un cargo de violación de una persona inconsciente o dormida y un cargo de penetración sexual con un objeto extraño. Las acusaciones provienen de incidentes en 2010, 2019 y dos en 2020.

Michael Ansbach, cuyos créditos incluyen “Dancing With the Stars”, “Shark Tank”, “LA Ink”, “Soy una celebridad, sácame de aquí”, “Love & Hip Hop: Nueva York”, “Wicked Tuna” y “Vanderpump Rules”, fue arrestado por sospecha de cómplice de homicidio involuntario, al igual que Brandt Osborn, un actor que fue arrestado en el set de “NCIS: Los Ángeles”, según Radar Online. Ambos fueron detenidos con una fianza de $100,000 pero luego fueron liberados. No se han presentado cargos contra ellos en este momento.

Dos actores le dijeron al New York Post que Osborn les contó lo que sucedió

Según el New York Post, Osborn les contó a los actores Alexandra Creteau y David Murrietta Jr. lo que había sucedido con las dos mujeres en noviembre.

Murrietta dijo que Osborn le dijo que tuvo el “fin de semana más loco de [su] vida”.

“Me contó cómo habían estado de fiesta, dos chicas regresaron a su casa y las chicas tenían un montón de drogas”, dijo Murrietta, y agregó que Osborn dejó la fiesta por un tiempo, regresó y su compañero de cuarto le dijo que Giles estaba muerto.

“Él le revisó el pulso, se asustó, decidió no llamar al 911 y decidieron qué hacer con el cuerpo”, dijo Murrietta, “Entonces no sabían qué hacer, no querían llamar al 911 y obtener en problemas, así que decidieron conducir y dejar su cuerpo en el hospital de Culver City”.

Murrietta dijo que Osborn dijo que después de que “dejaron a la primera niña”, regresaron al apartamento, “revisaron el pulso de la segunda niña y era muy débil”, por lo que “decidieron dejarla en un segundo hospital, así que no lo hicieron”. que te atrapen “.

Giles fue encontrado muerto afuera del Hospital del Sur de California en Culver City y Cabrales-Arzola fue encontrado inconsciente afuera del Hospital Kaiser Permanente West Los Angeles dos horas después. Según Los Angeles Times, los detectives comenzaron la investigación después de que un grupo de hombres enmascarados fueron vistos arrojando los cuerpos y saliendo a toda velocidad en un Toyota Prius negro sin placas.

“La mayor preocupación [de Osborn] después de todo esto era que las niñas hubieran orinado en la cama durante la noche”, dijo Murrietta al Post.

Radar Online informa que las familias de las mujeres creen que las mujeres fueron drogadas y agredidas sexualmente antes de dejar sus cuerpos afuera de los hospitales.

La Policía de Los Ángeles le dijo al Post que la investigación está “activa y en curso” y Cilliers agregó que a la policía le gustaría “que cualquier persona con más información sobre ellos se presente al LAPD lo antes posible”.