Miami da prioridad a residentes para la vacuna contra el COVID-19: ¿Qué anunció el alcalde Francis Suarez?

Con el objetivo de frenar el fenómeno del “turismo sanitario”, Miami decide priorizar el acceso a la vacuna contra el COVID-19 para los residentes de la ciudad, tal cual anunció públicamente este jueves el alcalde Francis Suarez.

Si bien el alcalde Suarez, de 43 años, inicialmente desmintió que los extranjeros tengan prioridad por sobre residentes y ancianos argumentando que “nosotros todavía no hemos recibido vacunas”, luego aclaró: “Mi prioridad como alcalde de Miami es proteger a los residentes de la ciudad. Por eso le he pedido al administrador y a la abogada de la ciudad que exploren todas las vías legales posibles para que ninguna persona que viva en la ciudad de Miami tenga que esperar para recibir su vacuna porque alguien que no vive aquí se vacunó primero”.

Por su parte, el comisionado Alex Díaz de la Portilla calificó de “inmoral” el hecho de que extranjeros solo viajen a Miami para vacunarse contra el COVID-19, y citó el caso puntual de la panelista argentina Yanina Latorre, quien días atrás compartió en su cuenta oficial de Instagram que su madre se había vacunado contra el COVID-19 a pesar de no ser residente.

“Es inmoral que gente de otros países, de otros estados, vengan y se vacunen acá teniendo prioridad por sobre nuestros residentes. Como esa influencer argentina que salió en Instagram vacunando a su mamá. No pueden venir y tener prioridad. Queremos proteger a las personas que viven en nuestra ciudad”, enfatizó De la Portilla. A continuación puedes observar los requisitos que exige el estado de la Florida para acceder a la vacuna contra el COVID-19.



En último lugar, el comisionado Joe Carollo completó: “El mensaje es claro. La prioridad de esta ciudad son los residentes de la tercera edad que son los más vulnerables. A medida que vayamos recibiendo más dosis ampliaremos al resto de las personas que tienen enfermedades pre-existentes. Pero siempre dándole prioridad a nuestros residentes”.

La panelista argentina Yanina Latorre vacunó a su madre en Miami y compartió la experiencia vía Instagram

Uno de los casos a los que se referían las autoridades de Miami, para respaldar las futuras restricciones al acceso de la vacuna contra el coronavirus, es el de la argentina Yanina Latorre, quien actualmente es parte del programa de espectáculos “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece) y disfruta de sus vacaciones en familia en las playas locales.

Yanina Latorre, esposa del exfutbolista y actual comentarista deportivo Diego Latorre (ESPN), utilizó días atrás su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 1.5 millones de seguidores la vacunación de su mamá Dora, tal cual reporta el diario Clarín.

“Estoy recontra emocionada y feliz por mi mamá. Hay una organización, una educación, todo el mundo vacunando. Ojalá esto pase rápido en Buenos Aires”, escribió Yanina Latorre en su publicación, junto al video en el que expone como fue vacunada su madre.

Y en un tono aparente contra las autoridades del Gobierno argentino, continuó: “Les quiero contar una noticia. Acá te vacunan. Están dando la de Pfizer a mayores de 65 años. Me llevo a mamá vacunada a Buenos Aires. ¿No es genial?”.

Esta situación, lógicamente, despertó miles de críticas repudiando la actitud de Yanina Latorre, quien no reside en Miami al igual que su madre e igualmente tuvieron acceso al programa de vacunación de la Florida. Al mismo tiempo, alertó al alcalde Francis Suarez y sus colegas de gestión para centrar sus miradas en este problema.

Un dato que alarma: cada vez más argentinos viajan a Miami para aplicarse la vacuna contra el COVID-19

De acuerdo a un informe elaborado por el sitio del canal de TV argentino Todo Noticias (TN), es destacable el aumento en cantidad de argentinos que viajan a Miami para vacunarse contra el COVID-19.

Consultado por el citado medio, el Consulado argentino en Miami admitió que se dispararon las consultas para viajar a la Florida y conseguir la vacuna contra el COVID-19.

Si bien la misma fuente advierte que la vacuna “es sólo para residentes”, luego aclara que esa es la “teoría” porque, en realidad, muchos latinoamericanos han tenido acceso a la vacuna.

“El plan de vacunación en Estados Unidos está tan descentralizado que suceden estas cosas”, opinó Marcos Álvarez, corresponsal del canal TN en Miami sobre el conflicto que tiene en vilo a las autoridades de la Florida.

Críticas contra las políticas de las autoridades de Miami para el acceso a la vacuna COVID-19

En el marco de una reunión del Comité de Emergencias Públicas y Pandemias de la Cámara realizada este jueves en Tallahassee. el director de Manejo de Emergencias de Florida, Jared Moskowitz, criticó enfáticamente la decisión de las autoridades de Miami al restringir el acceso a las vacunas para únicamente residentes de la ciudad.

“No se puede hacer eso. Tenemos más de una docena de condados con restricciones fiscales. La gente tendrá que cruzar las fronteras del condado. Tenemos poblaciones transitorias aquí en el estado. No podemos hacer ese tipo de cosas. Tendrá importantes implicaciones en el futuro”, subrayó el Dr. Moskowitz.

CBS News reporta que, en Marlins Park, las agencias gubernamentales planean trasladar el sitio actual de pruebas de coronavirus a uno de los estacionamientos del estadio, lugar donde también planean aplicar las vacunas.

En tanto, el estado de la Florida también está utilizando como centro de vacunación al Hard Rock Stadium, en el condado de Miami-Dade, según reporta el mencionado sitio de noticias.

