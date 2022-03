Miami: Polémica por el uso de la fuerza policial durante un arresto

Acusan a policías de Miami-Dade de haber hecho uso indebido de la fuerza durante un operativo policial que tuvo lugar el pasado jueves 24 de marzo.

Video viral de una pelea entre policías de Miami-Dade y civiles desata esta gran polémicahttps://t.co/i2DBmWJOK5 — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) March 27, 2022

La noticia salió a la luz este lunes luego de que el dueño de un negocio de productos de belleza compartiera las imágenes de un operativo que oficiales de policía de Miami-Dade llevaron a cabo en el suroeste de la ciduad.

Uno de los empleados del local, Giovanni Zapata, dialogó con la cadena de noticias Telemundo: “Todo fue una locura … salimos ahí, tenían al dueño en el piso. Cuando yo vi eso la reacción mía fue enorme, el policía medio que se asustó, sacó el taser, y le apuntó el taser al niño”.

Mike Wadi, dueño del local y uno de los arrestados, asegura que los policías aplicaron fuerza excesiva en sus tareas. En los videos se lo ve en el piso, siendo arrestado por los agentes.

“Estaban golpeando al tipo. Les dije a los oficiales ‘ustedes ya lo atraparon por qué lo golpean’, lo golpeaban en la cara y en el piso”, contó.

El incidente

Mike Wadi y su hijo Ramzi Wadi se encontraban en la tienda cuando la policía llegó hasta el frente del negocio para detener a Jarsvis Swanson. Testigos que presenciaban la detención comenzaron a increpar a los policías, acusándolos de que estaban actuando con una vehemencia innecesaria.

“El tipo vino y me agarró del brazo y me empezó a dar puñetazos y yo me estaba defendiendo, de repente todo su equipo vino y me atacaron. Uno vino por detrás de mí, dos por el costado, comenzaron a golpearme y a golpearme”, dijo Ramzi Wadi en declaraciones a la prensa.

Investigan 4 policías de Miami-Dade tras video viral de una pelea con cuatro hombres https://t.co/NW7EvpRFbw via @https://twitter.com/cubaenmiami — Cuba en Miami (@cubaenmiami) March 26, 2022

Por intentar involucrarse, padre e hijo dueños del local fueron acusados de agredir a un policía y trasladados a la cárcel.

El testimonio de Giovanni Zapata, empleado de la tienda, podría ser clave. Dice que los agentes estaban tan violentados que apuntaron con pistolas Taser a niños indefensos.

El comunicado de la policía de Miami-Dade

Tras el operativo, la policía de Miami-Dade emitió un comunicado. Los policías implicados en el operativo fueron separado momentáneamente de sus tareas. Cumplen tareas administrativas hasta tanto no culmine la investigación que lleva adelante asuntos internos.

“Estamos al tanto del incidente que ocurrió donde nuestros oficiales estuvieron involucrados en una confrontación física con un delincuente convicto armado. En nuestros esfuerzos de total transparencia, iniciamos de inmediato una investigación de asuntos internos”, indicó la policía de Miami-Dade.

“La golpiza que le estaban metiendo eso fue un descaro, eso si le pegaban y se escuchaba la cabeza rebotar en el pavimento … un locura … una cosas de locos”, agregó Giovanni Zapata.

