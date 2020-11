El sur de Florida bajo las aguas y pronostican dos nuevas tormentas

Las principales ciudades del Sur de la Florida están bajo las aguas, mientras que el Centro Nacional de Huracanes alertaba de la posibilidad de que dos tormentas más sacudieran el área del Caribe y los estados del sur de Estados Unidos, en una temporada de huracanes histórica.

Las inundaciones no se limitaron al área metropolitana de Miami. También hubo problemas en las ciudades de Fort Lauderdale, Palm Beach y localidades más pequeñas en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde cámaras de televisión y de celulares capturaron escenas impresionantes en las que las calles se veían transformadas en ríos que arrastraban vehículos.

Like many today in South Florida, this is my street this morning. #Eta pic.twitter.com/gdn7BVeorU

La temporada de tormentas en Estados Unidos suele terminar a finales de octubre, pero este año, los ciudadanos del sur de Florida recibieron con sorpresa la noticia de que estaban en el cono de la tormenta tropical Eta. Los huracanes Sally, Dorian, Laura y Zeta ya habían golpeado a Estados Unidos este 2020.

Distraídos con los efectos que dejó Eta en América Central, donde pasó como huracán, y el lento conteo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, más el posterior nombramiento de Joe Biden como el próximo ocupante de la Casa Blanca, los residentes de las ciudades afectadas reconocieron que no estaban preparados para recibir una tormenta tropical en noviembre.

En el área de Brickell, en el Downtown de Miami, sofás de playa y sillas de plástico nadaban entre las aguas, mientras que las casas en las afueras sufrieron las caídas de árboles y los desbordes de piscinas.

💦💦💦 Tropical Storm #Eta produced 16 inches of rain near Fort Lauderdale! Lots of reports of flooding in South Florida. This was captured by @randibarry in Fort Lauderdale today. pic.twitter.com/wifuE7kXUG

