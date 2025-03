México promete represalias mientras estalla la guerra comercial de Trump

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que anunciará aranceles de represalia el domingo en respuesta a la implementación por parte del presidente Trump de aranceles del 25 por ciento sobre productos procedentes de México. “La Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa este 4 de marzo. “Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto. En el marco del respeto de nuestra soberanía. Pero la desición unilateral que tome Estados Unidos afecta las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país

y afecta a nuestro pueblo. Por ello hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciare en plaza pública el próximo domingo.

Sheinbaum anunció en su conferencia de prensa este martes, día en que los aranceles de Trump entraron en vigor, que convocará a sus partidarios el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México para anunciar su plan. Ella dijo que su objetivo no es iniciar una “confrontación económica” y que es “inconcebible no pensar en el daño que esto causará a los ciudadanos y empresas estadounidenses”.

President Claudia Sheinbaum announced Tuesday that Mexico will impose retaliatory taxes on U.S. goods.

She added that the products that will be targeted will be announced on Sunday in a public event in Mexico City’s central plaza. pic.twitter.com/z28vWGjZm8

— The Associated Press (@AP) March 4, 2025