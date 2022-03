Horror en México: Asesinan a alcalde y cinco narcos mueren en tiroteo – IMÁGENES FUERTES

#ElImbecilDePalacio

🚨 Asesinan al alcalde de Aguililla César Arturo Valencia Caballero y el delegado de la FGR en Michoacán no dice nada, no contesta el teléfono, no responde!

👆🏻No queremos q lo lamenten, queremos soluciones!

—Estado Fallido—#JoseRamonLopezBeltran19 pic.twitter.com/FQh3OEyEhp

— Mara 🌿#RxM #𝕆𝕡𝕠𝕤𝕚𝕔𝕚𝕠𝕟𝕌𝕟𝕚𝕕𝕒#DEM (@Mara36763076) March 11, 2022