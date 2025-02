México envía 10.000 militares a la frontera: ¿Qué pasó?

México envía 10.000 militares a la frontera para frenar el tráfico de drogas, como parte del acuerdo para que el presidente Donald Trump no impusiera aranceles del 25 por ciento a los productos del país.

Así es, las amenazas arancelarias de Donald Trump contra México llevaron a una rápida respuesta de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum esta semana. Cuando desplegó a las fuerzas armadas de su país a lo largo de la frontera norte.

Trump dijo que retrasaría la imposición de aranceles del 25 por ciento 30 días después de su acuerdo de desplegar miembros de la Guardia Nacional en la frontera para combatir el tráfico de drogas, particularmente fentanilo. A cambio, Estados Unidos se comprometió a trabajar para detener el flujo de armas de alto poder hacia México.

Trump publicó un mensaje en su red social sobre la conversación que tuvo con la presidenta de México. Trump dijo lo siguiente: “Acabo de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Fue una conversación muy amistosa en la que ella acordó suministrar inmediatamente 10,000 soldados mexicanos en la frontera que separa a México y Estados Unidos. Estos soldados serán designados específicamente para detener el flujo de fentanilo y de inmigrantes ilegales hacia nuestro país”.

“Ellos también van a investigar, y nosotros lo vamos a pedir en el grupo de trabajo, la entrada de armas de alto poder a México”, dijo Sheinbaum este martes. “¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas, que se han incautado de los grupos delictivos, cuando este tipo de armas de alto poder solo es de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos?”, cuestionó la presidenta.

