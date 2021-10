New York: Hombre golpea a mujer que le dijo que se tomara una ‘chill pill’ [VIDEO]

El video de la “píldora fría” o “chill pill” del metro de Nueva York se ha vuelto viral. Esa es la frase que una mujer usó hacia un hombre en el metro, quien le dio un puñetazo en la cara como respuesta.

La página de Twitter Libs of TikTok publicó el video, con la leyenda: “Prueba 469 de por qué nunca viajaré en el metro de Nueva York”. Una cosa que molestó a algunas personas en las redes sociales es el hecho de que muchas personas vieron al hombre golpear a la mujer sin hacer nada. Puedes ver el video a continuación. Tenga en cuenta que contiene una escena de violencia además de lenguaje gráfico.

Esto es lo que necesita saber:

El hombre estaba enojado por el uso que hizo la mujer de la palabra “píldora para enfriar”

Exhibit 469 of why I will never ride the NYC subway pic.twitter.com/vtP6tgi71p — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) October 27, 2021

@meannn.beauty es la página en TikTok e Instagram que inicialmente compartió el video. “Mi viaje en tren en Nueva York”, estaba subtitulado. “Este hombre ya estaba en una situación difícil cuando entró en el carro y le dijo a la gente que lo hiciera a él ya sus hijos. Todo lo que ella dijo fue que él necesita una pastilla para refrescarse y sus hijos se lo repitieron y fue simplemente desde allí “.

En Instagram, @ meann.beauty escribió: “Mfh What Be Wrong🤦🏾‍♀️ Quería ayudar a Ole Girl Soo Bad, pero la forma en que se veía Todo el tren me hubiera visto conseguir que él me golpeara el culo y probablemente su Niños 😭😭 Necesita romper con su novio / esposo lo antes posible porque el infierno Nooo “.

El video muestra a un hombre discutiendo con una mujer antes de golpearla en la cara.

El video ha tenido 2.8 millones de visitas.

“Dímelo a la cara, hombre, sobre la píldora para el frío”, dice el hombre. La mujer repite “pastilla fría” y él la golpea.

Nadie hace nada para intervenir. El hombre repite que es asunto suyo, utilizando un insulto racial y palabrotas. Dijo que no tenía “el respeto de gente como tú, todas estas carreras”. Dijo que quería que la gente “se apartara del camino”.

Según Fox News, el incidente ocurrió en el tren “D”, aunque la ubicación exacta no estaba clara.

La policía de Nueva York está investigando

Según el New York Post, el Departamento de Policía de Nueva York dijo que está “al tanto del incidente” y está “investigando el asalto”.

La gente comentó en la página de Instagram del usuario original:

“¡Gracias a Dios que grabaste esto! Si no lo hubieras hecho, probablemente todavía estaría en el tren golpeando a más mujeres “.

“Y estaba tratando de justificar que golpeó a la dama también convirtiéndolo en asuntos raciales 😕”

“Si yo fuera el tren contigo, podríamos haberlo derribado … smh”.

“Nahhh, esto es una locura”

“¿Cómo puede alguien simplemente mirar esto casualmente sin intervenir? ¡Tan equivocado! 😡 ”

“Ni siquiera entiendo cómo esto es tan divertido🤬 wtf”

“El hecho de que ningún HOMBRE ENTRÓ EN MUESTRA EXACTAMENTE POR QUÉ SE FALTARON CON F ****** v CON NOSOTROS, PERO SIN EMBARGO, SU ‘PROTEGE A NUESTRAS MUJERES’ YA ME MATAN FRFR”.

“Ciertamente espero que no se haya ido a casa con él. ¡¡¡De ninguna manera él todavía sería mi hombre DE NINGUNA MANERA!!!!”

