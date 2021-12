¿Abren McDonald’s y Burger King para el Año Nuevo?

Si deseas una comida no tradicional para las vacaciones de Año Nuevo, es posible que le interese McDonald’s o Burger King. Pero, ¿las tiendas están abiertas o cerradas? Varias ubicaciones están abiertas si buscan un lugar para ir en la víspera de Año Nuevo de 2021 o el Día de Año Nuevo de 2022. Sin embargo, no todas las ubicaciones están abiertas, por lo que debe consultar la tienda más cercana antes de ir.

Algunos locales de McDonald’s estarán abiertos y ofreciendo ofertas especiales

just saw my bestie in the drive-thru like if it was u — McDonald's (@McDonalds) December 17, 2021

El horario de los restaurantes McDonald’s en la víspera de Año Nuevo y el Día de Año Nuevo puede variar según la ubicación. Algunas tiendas pueden estar abiertas, pero otras no. Un representante de McDonald’s le dijo a Heavy anteriormente que no existe una política para toda la cadena con respecto a si los restaurantes de comida rápida están abiertos durante la mayoría de los feriados.

El representante dijo: “Los horarios varían según la ubicación, ya que la mayoría de los restaurantes son franquiciados por propietarios de negocios independientes”.

Esto significa que, aunque algunos restaurantes estarán abiertos hoy, no todos lo estarán. Y los horarios pueden variar, incluso cuándo abren y cierran las tiendas. Por lo tanto, querrá consultar con su McDonald’s local antes de dirigirse. Puede utilizar la herramienta de localización de tiendas aquí como ayuda.

Un representante le dijo a Heavy que para el Año Nuevo de este año, los clientes de McDonald’s pueden comenzar el nuevo año con 2 galletas de salchicha por $ 1 durante las horas del desayuno y 2 hamburguesas con queso por $ 1 el resto del día. Este especial es solo el 1 de enero de 2022 y solo está disponible en la aplicación de McDonald’s.

Puede acceder a ofertas exclusivas de McDonald’s, incluidas las opciones Mobile Order & Pay y recogida en la acera, si usa la aplicación. McDonald’s también trabaja con servicios de entrega, incluidos Uber Eats y DoorDash, si está interesado en recibir su comida en su hogar hoy.

Algunos locales de Burger King están abiertos, pero no todos

finally decided to put a ring on it this holiday season pic.twitter.com/ypNIPoRkam — Burger King (@BurgerKing) December 16, 2021

Un representante de Burger King le dijo a Heavy que las horas de vacaciones varían según la ubicación de la franquicia.Puede confirmar el horario de la tienda más cercana visitando la aplicación Burger King. O use el localizador de tiendas en línea aquí para verificar el horario en la ubicación cercana a usted y si su tienda cercana está abierta para la víspera de Año Nuevo o el Día de Año Nuevo.

Burger King tiene todos sus favoritos para las fiestas, como el Whopper, el Steakhouse King, mini batidos, el sándwich de pollo crujiente, el Bacon King y varios sabores de batidos, en los locales participantes.

You can also earn “crowns” and redeem them for free food if you join Burger King’s Royal Perks club. By joining, you’ll also be able to upsize a side or drink for free daily (while the offer lasts at participating locations.) This is limited to one small or medium fry, fountain drink, or brewed/iced coffee per account per day.

También puede ganar “coronas” y canjearlas por comida gratis si se une al club Royal Perks de Burger King. Al unirse, también podrá aumentar el tamaño de una guarnición o bebida gratis todos los días (mientras la oferta dure en las ubicaciones participantes). Esto se limita a una fritura pequeña o mediana, bebida de fuente o café preparado / helado por cuenta por día.

Aunque las ofertas especiales pueden cambiar en cualquier momento (o variar según la ubicación participante), algunas pueden incluir una tarifa de envío de $ 1 de lunes a miércoles en pedidos de cinco dólares o más realizados en la aplicación, y un Whopper / Croissan’wich / Original Chicken Sandwich gratis en su primer pedido digital realizado a través de la aplicación (para pedidos de más de tres dólares).

LEER MÁS: Foto de novia de Josh Allen genera preocupación de cara a la semana 16: ¿Por qué?