Segundo paquete de estímulo: McConnell llama “absurdo” proyecto de ley multimillonario

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, redobló su llamado a un proyecto de ley de alivio por coronavirus más pequeño.

McConnell recurrió a Twitter el miercoles 11 de noviembre para volver a enfatizar su deseo de un paquete de estímulo específico, con fondos para escuelas y pequeñas empresas. El líder de la mayoría del Senado criticó a los demócratas por solicitar “listas de deseos socialistas absurdas de miles de billones de dólares”.

“Nuestro país necesita un alivio más inteligente y enfocado que esté dirigido a las escuelas, la atención médica, las pequeñas empresas y aquellos que más sufren”, tuiteó McConnell. “No las absurdas listas de deseos socialistas multimillonarias que los demócratas han exigido”.

This news confirms what Republicans have said for months:

Our country needs more smart, focused relief that is targeted to schools, healthcare, small businesses, & those who are hurting the most.

Not the absurd multi-trillion-dollar socialist wish-lists Democrats have demanded.

— Leader McConnell (@senatemajldr) November 10, 2020