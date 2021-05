Matthew Sullivan: ¿Qué ha pasado con el asesino de Elizabeth Sullivan?

La esposa de Matthew Sullivan, Elizabeth Sullivan, tenía 32 años cuando desapareció en San Diego en octubre del año 2014, cuando su última ubicación fue cerca de la casa que compartía con su esposo y sus dos hijos. Su desaparición fue un misterio, y las búsquedas no arrojaron señales de la mujer y la madre de las hijas del oficial de la Marina hasta casi dos años después.

En octubre de 2016, su cuerpo fue encontrado flotando en la bahía de San Diego. Las autoridades dictaminaron que había sido apuñalada hasta morir, escribió NBC San Diego. Su esposo Matthew Sullivan fue arrestado casi un año y medio después, en enero de 2018, y acusado del asesinato de su esposa. Fue extraditado de Delaware, donde había estado viviendo, a San Diego, y su juicio comenzó el 21 de febrero de 2020.

¿Qué ha pasado con Matthew Sullivan?

Matthew Sullivan fue declarado culpable del asesinato de su esposa y sentenciado a 16 años a cadena perpetua





En el juicio, los fiscales argumentaron que Sullivan apuñaló repetidamente a su esposa en su habitación y escondió su cuerpo durante dos años en un congelador antes de desecharlo en la bahía cuando tuvo que mudarse por todo el país, informó Fox23. Después de que salió de su casa en San Diego, las autoridades encontraron en el ático el cuchillo utilizado en su asesinato y manchas de sangre en el piso de su habitación.

Según los fiscales, las dos hijas de la pareja, que tenían cuatro y dos años en ese momento, estaban en la habitación de al lado en el dormitorio de Elizabeth Sullivan cuando la mataron, informó el medio. Durante el juicio de Sullivan, argumentaron que “la hizo parecer la persona que había abandonado a su familia, cuando ese no era el caso y él lo sabía”.

Sullivan fue declarado culpable del asesinato en segundo grado de su esposa y sentenciado a 16 años a cadena perpetua. El ex oficial de la marina, ahora de 36 años, está cumpliendo su condena en la prisión estatal de North Kern, donde fue admitido el 30 de abril de 2021. Los registros públicos muestran que será elegible para la libertad condicional en octubre de 2028. La prisión es de seguridad media ubicada en Delano, California, que abrió en 1993 y tiene una capacidad de reclusos de 2.694. No está claro en este momento si apelará el veredicto.

Sullivan habló en su sentencia, pero no admitió el crimen ni habló sobre su esposa

En su sentencia, Sullivan se dirigió a la corte pero no habló sobre su esposa o el crimen, simplemente sobre su juicio. NBC San Diego informó que dijo: “El único problema que tuve sobre el juicio fue que creo que no se me permitió llamar a testigos relevantes para mi defensa. Creo firmemente que su testimonio habría cambiado por completo el veredicto en este juicio”.

El fiscal acusó a Sullivan de no tener ningún tipo remordimiento y el juez dictaminó que el ex de la marina debe cumplir 16 años a cadena perpetua: “El veredicto del jurado y la evidencia en el juicio dejan en claro que Matthew Sullivan asesinó brutalmente a su esposa, limpió metódicamente el desordenado lugar del asesinato y luego escondió el cuerpo durante años. Casi se sale con la suya, pero su último intento de esconder el cuerpo en el fondo de la bahía fracasó”, dijo el juez.

