Mary Jo Buttafuoco, la mujer que perdonó a la persona que casi la mata en 1992

Amy Fisher, apodada la “Lolita de Long Island” después de disparar a Mary Jo Buttafuoco en la cabeza y herirla sin matarla, fue puesta en libertad después de siete años. En el juicio de nueva sentencia, Buttafuoco pidió clemencia al juez y abogó por la liberación de Fisher. La historia apareció en un episodio de 20/20 ABC en septiembre de 2020.

Amy Fisher era una estudiante de secundaria de 17 años en 1992 cuando le disparó a Mary Jo Buttafuoco en la cara. Conoció al esposo de Buttafuoco cuando ella tenía 16 años y comenzó una aventura con él. El crimen llamó la atención de la prensa sensacionalista de todo el mundo, que apodó a Fisher como la “Lolita de Long Island”.

Fisher fue condenada en diciembre de 1992 y sentenciado a 15 años de prisión, según Biography.com. Terminó cumpliendo siete años en total en prisión en el Centro Correccional Albion en Nueva York. Desde entonces, Fisher cambió su nombre para buscar privacidad y rechazó múltiples apariciones en televisión.

Mary Jo Buttafuoco perdonó a Amy Fisher





Mary Jo Buttafuoco Revisits The Infamous Case Of Amy Fisher 26 Years Later | Megyn Kelly TODAY Mary Jo Buttafuoco’s life was torn apart in 1992 when teenager Amy Fisher, who was having an affair with her husband, shot Buttafuoco in a jealous rage. Known as “The Long Island Lolita,” Fisher was at the center of a story the media couldn’t get enough of, and now it’s revisited in the Oxygen series,… 2018-08-16T15:23:47Z

Según Fox News, Mary Jo Buttafuoco eligió perdonar a Amy Fisher y quería contarle al público lo que realmente sucedió. “Durante mucho tiempo, la odié”, dijo. “Odié lo que hizo, odié que viniera a mi casa y que casi me matara”.

Dijo que estaba tomando medicamentos para lidiar con las lesiones. Se aseguró de que sus hijos nunca la vieran cuando estaba enojada, aunque lidiaba con la adicción debido a las drogas que tomaba para recuperarse.

Ella le dijo al medio que fue durante su tiempo en rehabilitación que decidió que necesitaba perdonar a la mujer que le había disparado para dejar ir toda la ira y el dolor.

“Me volví sobria y me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que perdonarla para dejar atrás la rabia. Me estaba matando de nuevo. Para seguir adelante tienes que perdonar, tienes que hacerlo”.

El New York Times informó que Mary Jo Buttafuoco asistió a la audiencia de nueva sentencia de Fisher y suplicó al juez que liberara a Fisher de la prisión.

Después de la liberación, Fisher estuvo en libertad condicional hasta el 26 de febrero de 2003. Durante ese tiempo, se sometió a pruebas periódicas para controlar su adicción a las drogas.

La hija de Buttafuoco habló sobre el tiroteo y las secuelas

En el episodio de 20/20 ABC, la hija de Buttafuoco, Jessie, que tenía 9 años en el momento del tiroteo, habló sobre su vida y compartió videos nunca antes vistos de su infancia. Dijo que ha tratado de curarse y ha utilizado muchos medios diferentes para conseguirlo:

“Al crecer para mí, las artes escénicas fueron mi salida”, dijo. “Cuando estaba en el escenario, era un personaje. No era Jessie Buttafuoco, y fue muy agradable salir de esa realidad”.

Durante mucha parte de su infancia sintió dolor por lo que le había sucedido a su madre. Ella compartió que, aunque ha estado tratando de encontrar la paz y seguir adelante, le costaba amar.

“Lo que más me entristece, para ser honesta, es mi total incapacidad para poder amar a alguien por todo esto”, dijo en la entrevista. “Desde que tenía 9 años, todo lo que he sabido es que el sexo, el amor y la intimidad conducen a cosas malas. Es extremadamente difícil para mí siquiera pensar que el amor existe”.