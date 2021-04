Marwa El Selehdar: Primera mujer capitana de Egipto acusada de bloquear el Canal de Suez

Marwa El Selehdar es una mujer egipcia que hizo historia como la primera capitana de barco de todo el país. Recientemente se encontró en el centro de acusaciones en las redes sociales.

Cuando el enorme buque portacontenedores, el Ever Given se atascó en el Canal de Suez, los trolls de Internet culparon a El Selehdar por el desastre. Pero como informó la BBC, Elselehdar estaba a cientos de millas de distancia en ese momento y no tenía nada que ver con el barco Ever Given.

Esto es lo que necesita saber:

1. El Selehdar estaba trabajando en el Aida IV en Alejandría cuando el Ever Given encalló

Navegar por el Canal de Suez de vez en cuando es parte del trabajo de Elselehdar. En marzo de 2020, publicó una foto del canal en Instagram y se refirió a lo estrecho que es el pasadizo en el pie de foto: “A veces pasamos por momentos en los que sentimos que estamos atravesando una estrechez, pero no lo vemos como un pasillo para cruzar el mar abierto”.

Pero cuando el Ever Given encalló en el Canal de Suez el 23 de marzo, provocando el atasco de tráfico de casi una semana, Elselehdar no estaba ni cerca al lugar. Trabajaba como primera oficial en otro barco llamado Aida IV en Alejandría, le dijo a la BBC. Alexandria se encuentra a más de 200 millas de donde se atascó el Ever Given.

Según Marine Traffic, el Aida IV es un buque escuela de casi 30 años. Su viaje más reciente, en el momento de escribir este artículo, fue a Port Sudan. Alejandría es su puerto base.

2. Elselehdar especula que la culparon por su condición de mujer exitosa en una industria dominada por hombres

Titulares manipulados sobre Elselehdar circularon en línea después de que el bloqueo del Canal de Suez comenzara a aparecer en las noticias. The Washington Post informó que el falso titular parecía haber sido editado con Photoshop en un artículo real sobre la carrera de Elselehdar publicado recientemente por Arab News.

Elselehdar dice que no sabe quién podría haber comenzado esa mentira. Pero le dijo a la BBC que tiene una teoría sobre por qué se convirtió en el objetivo de la campaña de desprestigio: “Sentí que podría ser el objetivo tal vez porque soy una mujer exitosa en este campo o porque soy egipcia, pero yo “No estoy segura”. Según la Organización Marítima Internacional, las mujeres representan solo el 2% de la gente en esta industria en el mundo.

Dijo que le preocupaba si la historia afectaría negativamente su reputación profesional. “Este artículo falso estaba en inglés, por lo que se difundió en otros países”.

La revista Egypt Today fue uno de los medios que salieron en defensa de Elselehdar. Según Gulf Today, el medio compartió en Twitter una publicación que afirmaba que Elselehdar había causado la crisis de Suez era una noticia falsa y que la noticia en línea “deroga la capacidad de las mujeres árabes para trabajar como capitanes de mar”.

Elselehdar dice que ha recibido mucho apoyo después del trolling en línea. Escribió en Instagram que espera “ser una fuente de inspiración y un ejemplo de mujer árabe que es capaz de asumir responsabilidades en roles de liderazgo”.

3. Elselhdar formó parte de la primera tripulación que navegó por el Canal de Suez después de que se completara un importante proyecto de expansión en 2015

El Canal de Suez es un territorio familiar para Elselehdar. Hizo historia luego de un importante viaje inaugural a través de él en 2015.

En agosto de 2015, se completó un proyecto de $8 mil millones para expandir el canal. CNN, citando a la Autoridad del Canal de Suez, informó en ese momento que el proyecto creó 45 millas de nuevas vías fluviales y se esperaba que permitiera el paso de más barcos y, por lo tanto, de ganancias.

El Aida IV se convirtió en el primer barco en navegar a través del canal recién reabierto. Elselehdar, que tenía solo 24 años en ese momento, se desempeñó como capitán en ese viaje. Como informó Arab News, ella fue “la capitana egipcia más joven y la primera en cruzar el Canal de Suez”.

Ella le dijo al periódico egipcio Al-Ahram en ese momento: “Nunca pensé que mi sueño finalmente se haría realidad. Voy a ser parte de la inauguración como segundo oficial naval en la cubierta del buque escuela AIDA IV”.

Sobre la importancia de la expansión del canal, agregó: “Siempre pensé que este proyecto era importante, pero nunca me di cuenta de que en realidad seríamos testigos de este notable y extraordinario evento”.

4. El ex presidente de Egipto tuvo que conceder un permiso para que Elselehdar estudiara en la Academia Marítima

The Arab News publicó un perfil en profundidad sobre Elselehdar el 20 de marzo, detallando su trayectoria para convertirse en la primera mujer capitán de barco de Egipto. Ella le dijo que creció nadando y siempre amó el océano. Ese amor la impulsó a inscribirse en la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo.

Originalmente estudió en el departamento de transporte y logística. Pero estaba más interesada en el programa que ofrece el Departamento de Tecnología y Transporte Marítimo, donde su hermano era estudiante. El programa tradicionalmente solo permitía a los hombres.

Pero Elselehdar solicitó el ingreso de todos modos. Arab News dijo que el presidente de la academia pidió una revisión para garantizar que no se violaría ninguna ley si la escuela aceptaba a Elselehdar como estudiante. La BBC informó que el entonces presidente de Egipto, Hosni Mubarak, otorgó el permiso después de que se completó la revisión legal.

A Elselehdar se le permitió comenzar el programa una vez que pasó todas las pruebas necesarias, como cualquier otro estudiante. Ella era la única mujer de los 1200 estudiantes del programa. Se graduó en 2013.

5. Elselehdar dice que espera servir de modelo para otras mujeres árabes y egipcias

Elselehdar admite que su camino no fue fácil. Ella le dijo a la BBC que habitualmente se enfrentaba al sexismo de personas que no creían que una mujer perteneciera a bordo del barco.

“Todos eran hombres mayores con diferentes mentalidades, por lo que era difícil no poder encontrar personas con ideas afines con las que comunicarse”, dijo Elselehdar. “La gente de nuestra sociedad todavía no acepta la idea de que las niñas trabajen en el mar lejos de sus familias durante mucho tiempo. Pero cuando haces lo que amas, no es necesario que busques la aprobación de todos”.

Sin embargo, cuenta con la aprobación de su familia. Ella le dijo al Arab News que sus padres y su hermano apoyaron su decisión de convertirse en marinero. Elselehdar agregó que espera inspirar a otras mujeres árabes y egipcias a perseguir sus propias carreras y sueños.

