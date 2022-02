Drama en Marruecos: Intentan rescatar a niño de 5 años atrapado en pozo profundo – Videos

Momentros dramáticos se viven por estas horas en el poblado de Ighran, ubicado al norte de Marruecos, debido a que un niño de 5 años llamado Rayan cayó dentro de un pozo de unos 32 metros de profundidad -casi 105 pies- y las autoridades trabajan a contrarreloj para lograr su rescate.

De acuerdo a los primeros informes citados por la BBC, Rayan cayó el pasado martes 1 de febrero al interior de un pozo seco de 32 metros de profundidad y 45 centímetros -17,7 pulgadas- de ancho cercano a su vivienda en el poblado de Ighran, situado a unos 70 kilómetros de la ciudad norteña de Chauen, mientras se encontraba jugando en dicha zona.

Five-year-old Rayan was reportedly playing near the well in northern Morocco when he fell 32m (104ft) down a narrow opening on Tuesday. Rescuers are desperately trying to save him https://t.co/9oM7UvzKxh — BBC World Service (@bbcworldservice) February 4, 2022

Inicialmente, las maquinarias movilizadas han excavado paralelamente al agujero donde cayó el pequeño y ya lograron perforar más de 28 metros -cerca de 92 pies- de forma vertical, según informa el medio local Morocco World News a partir del último reporte brindado por las autoridades locales de la comuna de Tamorot, en la provincia marroquí de Chefchaoun.

Después de más de dos días de excavación, solo quedan tres metros -casi 10 pies-, pero existe el riesgo de un deslizamiento de tierra y se deben tomar los recaudos necesarios para preservar la vida del pequeño Rayan.

Los equipos de perforación que trabajan en el lugar de la tragedia han dado paso a un equipo de rescatistas, que tendrá la difícil tarea de excavar el cruce que conduce al pozo en el que cayó el pequeño Rayan, señala el medio le360.

El padre de Rayan contó que él estaba reparando el pozo en el momento del accidente de su niño

En diálogo con el sitio de noticias le360, el padre de Rayan estaba reparando el pozo en el momento del accidente y dijo que tanto él como la madre del pequeño están “devastados y muy preocupados”.

“Es mi pozo, lo estaba arreglando, Rayan estaba a mi lado, en un momento se cayó. No me di cuenta. Alertamos a las autoridades y todos los habitantes vinieron a apoyarnos. Todos están haciendo lo posible para que salga con vida y podamos tomarlo en nuestros brazos al final del día. Pero no te escondo que su madre y yo estamos baleados y muy preocupados”, confió.

“Excavation works stopped from time to time to take the necessary measures because the operation reached a complex phase,” a source from local authorities told news agency MAP.#morocco #saverayan #أنقذوا_ريان #انقذوا_ريان_من_البئر #chefchaouen #rayanhttps://t.co/t5QiS9sztg — Morocco World News (@MoroccoWNews) February 4, 2022

“En ese momento le quité los ojos de encima, el pequeño cayó al pozo. No he pegado ojo”, dijo este miércoles al citado medio.

Mustapha Baitas, portavoz del gobierno marroquí, dijo este jueves que “se acerca el rescate del niño”, según consigna le360.

Local authorities have reached a crucial and final phase in the rescue of 5-year old #Rayan, as three rescuers have started to carefully dig #horizontally for eight meters while using four pipes.#saverayan #أنقذوا_ريان #انقذوا_ريان_من_البئر https://t.co/uhhUcP6iGl — Morocco World News (@MoroccoWNews) February 4, 2022

“Los trabajos de excavación se detenían de vez en cuando para tomar las medidas necesarias porque la operación llegó a una fase compleja”, dijo una fuente de las autoridades locales a la agencia de noticias MAP.

Los rescatistas lograron introducir una cámara para monitorear al pequeño Rayan, quien ya dio señales de vida a pesar de que continúa atrapado hace más de 72 horas

اخواني المغاربة سقط الطفل ريان في بئر عمقه 60 متر في #شفشاون الى الٱن مرت 26 ساعة ولم يتم اخراجه بعد. و ما زالت المحاولات جارية لإنقاذه فضلا وليس أمرا لنقف جميعا مع الطفل ريان ونسانده بتفعليل وسم #انقذوا_ريان قبل سنوات وقعت حادثة مثل هذه خارج المغرب جعلت العالم كله يتحرك وشكرا pic.twitter.com/jsx8UlgooJ — 👤Elbaz Larbi👤 (@la__croi) February 2, 2022

En cuanto al estado de salud del pequeño Rayan, los rescatistas introdujeron una cámara en el pozo donde se encuentra el niño y constataron un pequeño movimiento que fue interpretado como señal de vida.

Al mismo tiempo, se le insufla oxígeno regularmente a través de tubos, para que pueda sobrevivir mientras continúan los trabajos en busca de alcanzar su posición y sacarlo a la superficie después de tanto sufrimiento.

La BBC reporta que al lugar también ha llegado un helicóptero, con el objetivo de trasladar a Rayan una vez que sea extraído del pozo en el que se encuentra atrapado.

Rescue workers in Morocco are racing to save a five-year-old boy named Rayan who has been stuck inside a well for the last three days. Full story: https://t.co/MIbu05aAkz pic.twitter.com/OahO4KXw9Q — Sky News (@SkyNews) February 4, 2022

Mohamed Yassin El Quahabi, presidente de la Asociación de Espeleología y Actividades de Montaña de Chefchaouen, ha estado ayudando con el rescate y le dijo a la BBC que la estrechez del pozo había dificultado los esfuerzos de rescate.





Rescuers work to rescue five-year-old who fell down a well – BBC News Efforts to save a boy in Morocco who fell into a water well near the city of Chefchaouen have continued overnight. Five-year-old Rayan, was reportedly playing near the well in the northern town of Tamrout. Rayan is believed to have fallen about 32m through a narrow opening. Rescue operations, led by Morocco's Civil Protection Directorate,… 2022-02-04T11:53:48Z

También agregó que varios intentos de voluntarios locales y rescatistas por acceder a través de la apertura del pozo ya han fallado.

Repercusión mundial por los trabajos de rescate para salvar al pequeño Rayan

Miles de personas han estado viendo imágenes del rescate en las redes sociales de Rayan, y un gran grupo de espectadores se ha reunido en el lugar.

Tal es el ejemplo de la estrella del fútbol argelino, Riyad Mahrez, quien también publicó un mensaje de apoyo, instando a Rayan a “mantenerse fuerte”.

Riyad Mahrez à afficher son soutien au Maroc et au petit Rayan tombé dans un puit le 1 février 🤲🏽 Via sa story Facebook 👏🏽 Qu’Allah protège les marocains et leurs vienne en aide 🤍🇩🇿🇲🇦#Rayan #Marocco pic.twitter.com/ywTOq3CTaT — MAHREZ (@Mahrezflix) February 4, 2022

Por su parte, el hashtag árabe #SaveRayan ha dominado las tendencias de las redes sociales en el mundo árabe en los últimos días, siendo el hashtag más publicado en Twitter en Argelia, Qatar y Arabia Saudita, entre otros, según reporta Morocco World News.

A su vez, la cuenta oficial de las Dos Mezquitas Sagradas en Arabia Saudita también tuiteó en apoyo del niño. “¡Oh Alá! Protege y salva a Rayan y devuélvelo a sus padres sano y salvo”, dice la publicación.

