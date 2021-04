Marka Bodine maestra de Texas acusada de abusar sexualmente a un niño

Marka Lee Bodine es una ex maestra de escuela secundaria de Texas que enfrenta cargos de delito grave por abuso sexual continuo de un niño. La policía dice que la relación entre la profesa y el menor duró hasta tres años, según KRIV-TV.

El jefe de policía de Tomball confirmó con Heavy que se inició una investigación después de que un ex alumno de la escuela intermedia de Tomball llamara a la policía el 12 de abril. Bodine, de 31 años, fue arrestada el 17 de abril e ingresada en la cárcel del condado de Harris. Ella pagó una fianza y fue liberada, según los registros judiciales en el sitio web del secretario de distrito del condado de Harris.

Esto es lo que necesita saber:

1. La policía dijo que había evidencia física de acicalamiento y que la relación comenzó cuando el niño tenía 13 años

El Departamento de Policía de Tomball explicó en un comunicado de prensa que el 12 de abril, el departamento recibió una llamada de un estudiante que solía asistir a la Escuela Intermedia Tomball. La escuela educa a los estudiantes de quinto y sexto grado y es parte del Distrito Escolar Independiente de Tomball.

El estudiante informó sobre una “relación sexual inapropiada con un maestro”. El jefe de policía Jeff Bert explicó además a KRIV-TV que el estudiante que llamó era la presunta víctima.

Bert le dijo a la estación de televisión que la evidencia física, incluidas las publicaciones en las redes sociales y los mensajes de texto, sugiere que la relación duró hasta tres años. “Parece que este es uno de esos casos en los que la preparación del niño estuvo involucrada, en otras palabras, lograr que la persona se sienta confiable inicialmente”, dijo Bert. “Nuestra gran preocupación desde el departamento de policía en este momento es asegurarnos de que tenemos todas las pruebas de este caso, pero asegurarnos de que no haya otros niños involucrados”.

Bodine hizo su primera comparecencia ante el tribunal el 19 de abril. Según KPRC-TV, Bodine también había acudido a la policía para informar que una exalumna, a quien había enseñado en sexto grado, la estaba “acosando”. El medio, citando documentos judiciales, informó que Bodine admitió tener una relación sexual con el niño y que comenzó en el año 2018 cuando el estudiante tenía 13 años.

2. Marka Bodine es acusada de un delito grave de primer grado que conlleva una sentencia mínima de 25 años de prisión si es declarada culpable

Bodine fue arrestada el 17 de abril. Los registros judiciales muestran que la fianza se fijó en $100,000, cumplió con la fianza el 19 de abril y fue puesta en libertad.

Los registros muestran que Bodine estuvo representada por un defensor público. No quedó claro de inmediato si planeaba contratar a un abogado defensor.

Bodine está acusada de “abuso sexual continuo de un niño”, que es un delito mayor de primer grado. Este cargo se aplica cuando la víctima es menor de 14 años. De acuerdo con el código penal de Texas, el posible castigo si se lo declara culpable es alto: “Un delito bajo esta sección es un delito grave de primer grado, punible con encarcelamiento en el Departamento de Justicia Criminal de Texas de por vida, o por cualquier término no mayor de 99 años o menor de 25 años”.

3. Marka Bodine renunció a su trabajo como maestra después de que el distrito inició su propia investigación

El distrito escolar de Tomball abrió su propia investigación después de que la policía comenzó a investigar a Marka Bodine y la acusación de abuso sexual. Según una declaración preparada compartida con KPRC-TV, la escuela colocó a Bodine en licencia administrativa.

Bodine luego renunció. La declaración de la escuela no especificó qué tan pronto renunció Bodine después de que se inició la investigación o si los funcionarios del distrito le pidieron que renunciara. La declaración especificaba que el niño involucrado “no asiste actualmente a las escuelas de Tomball ISD”.

El distrito escolar dijo que los Servicios de Protección Infantil también fueron notificados de la denuncia. La declaración dice:

Todas y cada una de las acusaciones de mala conducta de los empleados se toman en serio y se investigan a fondo y sin demora. La seguridad de nuestros estudiantes en Tomball ISD es nuestra prioridad número uno y no se tolerará ninguna acusación fundamentada de mala conducta de los empleados. El distrito brindará el apoyo socioemocional apropiado a los estudiantes y al personal; pedimos que los medios de comunicación y el público respeten la seguridad y privacidad de la comunidad del campus.

4. Bodine fue maestra certificada de inglés y estudios sociales en Texas

Marka Bodine se especializó en educación en la Southeastern Oklahoma State University, según su cuenta de LinkedIn. Se graduó en 2012.

De acuerdo con su perfil en el sitio web de la Agencia de Educación de Texas, Bodine ha sido maestra con licencia desde agosto de 2012. En el momento de escribir este artículo, Bodine tenía licencia para enseñar inglés y estudios sociales en los grados cuatro a ocho.

El nombre y la información de contacto de Bodine se han eliminado del sitio web de la Escuela Intermedia Tomball. Pero según su cuenta de LinkedIn, comenzó a trabajar en el distrito en 2015. Una búsqueda en el sitio web de la escuela en Wayback Machine muestra que en 2017, Bodine estaba enseñando estudios sociales de sexto grado.

5. Marka Bodine escribió en un blog que le encanta ayudar a los niños a navegar a través de los “dramas” y “traumas” de sexto grado

Marka Bodine parece haber eliminado o aumentado la configuración de privacidad en algunas de sus cuentas de redes sociales desde el arresto, como en Facebook e Instagram. Una cuenta de TikTok con su nombre no tiene videos.

Una búsqueda de registros en línea muestra un sitio web de WordPress con el nombre de Marka Bodine llamado “Wordy and Nerdy”. En la biografía, la autora se describe a sí misma como una “lectora y escritora amante de las películas, ansiosa por el sushi, que escucha música, juega, hace rompecabezas. Tengo muchos intereses y pasatiempos, pero no soy maestra en ninguno”.

El blog tiene solo cinco entradas que se agregaron en 2020. La primera entrada hablaba de su amor por la enseñanza. Escribió en parte: “Un interés que estoy fomentando tanto como puedo es mi amor por ayudar a las personas. Puede que no sea una maestra de lectura superestrella, pero me encanta ayudar a los niños a navegar a través de los dramas (¿o traumas?) Del sexto grado. Me encanta estar ahí para familiares y amigos cuando me necesitan “.

