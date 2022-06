Hallan muerto de manera misteriosa a exasesor de Bill Clinton: Mark Middleton

Mark Middleton era un empresario de Arkansas y exasesor presidencial del presidente Bill Clinton, cuya muerte en mayo de 2022 está bajo escrutinio.

De acuerdo con Radar Online, Middleton era un hombre de negocios de Little Rock que estaba “vinculado con” el depredador sexual Jeffrey Epstein al presentarle a Clinton. Daily Mail reportó que Middleton “admitió a Jeffrey Epstein en la Casa Blanca varias veces durante su presidencia”. Las autoridades no han acusado a Middleton de ninguna participación en los crímenes de Epstein.

Middleton tenía 59 años cuando murió. La empresa de la familia tiene su sede en Bryant, Arkansas. Su página de LinkedIn dice que fue “Presidente de MidCorp Capital” y que residía en Little Rock, Arkansas. Fue incluido como director gerente de Middleton Heat and Air. Él también fue un miembro destacado de la administración de Bill Clinton en la década de 1990.

La familia Middleton presentó una demanda para evitar que el alguacil local publique fotos y videos de la escena de la muerte. Su muerte fue clasificada como suicidio, dijo la demanda.

Esto es lo que necesitas saber:

El hermano de Middleton, Larry Middleton, escribió en una declaración jurada con la demanda de la familia: “Mi hermano se suicidó en el condado de Perry, Arkansas, el 7 de mayo de 2022, a la edad de 59 años. Desde su muerte, yo y otros miembros de la familia hemos recibido consultas intimidatorias, amenazantes, hirientes y ofensivas de personas con respecto a Mark y su muerte basadas en conspiraciones sin fundamento y ofensivas”.

Radar Online informó que Middleton fue descubierto el 7 de mayo de 2022, “colgado de un árbol con un disparo de escopeta en el pecho y con un cable de extensión barato tipo Dollar Tree alrededor de su cuello”.

Los investigadores determinaron que la causa de su muerte fue suicidio, informó el sitio. Daily Mail reportó que Middleton murió en Heifer Ranch en Perryville, “propiedad de una organización sin fines de lucro contra la pobreza llamada Heifer International, a 30 millas de su casa”.

El alguacil del condado de Perry, Scott Montgomery, le dio detalles de la muerte al Daily Mail antes de dejar de hablar. Él le dijo al sitio que Middleton le había dicho a su familia que estaba “deprimido”.

“No conozco al hombre, y no sé por qué eligió nuestro condado o eligió ese lugar para suicidarse. Hasta donde sabemos, nunca había estado allí antes, y no tenemos constancia de que haya estado allí antes”, dijo el alguacil al Daily Mail anteriormente.

“Él murió de una herida de bala autoinfligida en el pecho. Encontró un árbol y acercó una mesa, se subió a esa mesa, tomó un cable de extensión y lo puso alrededor de una rama, se lo puso alrededor del cuello y se disparó en el pecho con una escopeta”.

El alguacil agregó: “Era muy evidente que la escopeta funcionó porque no había mucha sangre ni nada en la escena. Se puede decir que el disparo de la escopeta estaba en su pecho, se puede decir porque hay un agujero en el pecho y le salieron perdigones por la parte posterior de la espalda. Definitivamente fue autoinfligido en nuestra opinión”.

Heavy se comunicó con el alguacil Montgomery para solicitar declaraciones.

Según Radar Online, la madre de Arkansas, Ashley Haynes, “fue encontrada ahogada en el río Arkansas con un cable de extensión anudado a su tobillo y atado a un bloque de concreto” meses antes de que Middleton muriera.

Una fuente anónima afirmó a Radar Online que Haynes y Middleton se conocían. “¡La vi en la oficina de Mark! Me estaba yendo y él (Middleton) me decía que tenía una reunión financiera muy importante, ¡y esa es la mujer que entró!”, dijo la fuente anónima al sitio.

“La Sra. Haynes tenía una bolsa atada a la pierna con un cable de extensión verde”, afirma el informe policial, según Radar Online. “Dentro de la bolsa había un gran bloque de concreto que medía 16x16x4”.

La familia de Middleton presentó una demanda para evitar que los investigadores locales publiquen detalles sobre la muerte de Middleton.

La esposa de Middleton, Rhea, y su hermano Larry presentaron la demanda el 23 de mayo. Según Radar Online, usaron un abogado de Rose Law Firm que alguna vez empleó a Hillary Clinton. La demanda fue presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Perry.

Hay una audiencia para el caso el 14 de junio, según los registros judiciales en línea del condado de Perry.

Heavy ha confirmado los detalles de la demanda, que dice:

Esta es una acción que busca medidas cautelares y declaratorias de conformidad con el Código de Arkansas Anotado §§ 16-111-101 et seq. Los Middleton buscan una declaración de que: (1) los Middleton tienen un interés de privacidad en las fotografías, videos, bocetos y otro contenido ilustrativo (colectivamente, el “Contenido multimedia”) que representa el cuerpo o la escena de Mark Middleton (“Sr. Middleton”). La muerte del Sr. Middleton contenida en el archivo de investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Perry designado como Caso No. 22-244 (el ‘Expediente’); (2) que los Demandados no pueden divulgar el Contenido multimedia que representa el cuerpo del Sr. Middleton o la escena de la muerte del Sr. Middleton contenida en el Archivo del Departamento del Sheriff del Condado de Perry; (3) y, para que se divulgue el Contenido multimedia, una parte que busque la divulgación debe cumplir afirmativamente con el estándar establecido por las Cortes Supremas de Arkansas y los Estados Unidos.