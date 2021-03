Mark Hofmann, el terrorista de Salt Lake City. ¿Sigue vivo?

Mark Hofmann sobrevivió a un intento de suicidio y fue juzgado por los atentados de 1985 en Salt Lake City que mataron a dos personas. La policía estaba en busca de un terrorista en serie cuando Hofmann fue encontrado herido en su vehículo el 16 de octubre de 1985, el día después de que dos bombas de tubo diferentes mataran al historiador mormón Steve Christensen y a la ama de casa Kathy Sheets.

Hofmann sigue vivo y cumple cadena perpetua en Utah.

Una nueva serie documental de Netflix, “Murder Among the Mormons”, examina el extraño caso y los motivos detrás de los asesinatos de Salt Lake City. La serie de tres partes se lanzó el miércoles 3 de marzo de 2021.

