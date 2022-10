EXATLON: Marizol eliminó a Lilian, pero ¿por qué la están atacando en redes?

La primera jornada de eliminación de la nueva temporada de EXATLON Estados Unidos tuvo lugar el lunes y en el ambiente afloraron todo tipo de sentimientos y emociones, no solamente entre los concursantes sino también entre el público.

Y es que tras el durísimo mano a mano que sostuvieron Lilian Durán, del team Contendientes, y Marizol Landazuri, del team Famosos, por mantenerse vivas dentro de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, las reacciones ante la victoria de la atleta roja y sus compañeros molestaron a muchos fans de los Azules.

Televidentes que siguieron no solo el enfrentamiento de la ecuatoriana y la mexicana sino la manera como celebraron la permanencia de Marizol y la salida de Lilian, se molestaron por el efusivo festejo, al que calificaron de arrogante, e incluso criticaron frases de la atleta roja.

“En un duelo ÉPICO, Marizol se llevó una importantísima victoria frente a Lilian 😲 ¿A quién apoyabas en esta competencia? 🤔 Sigue #ExatlonEEUU de lunes a viernes a las 7PM/6C y domingos a las 8PM/7C por Telemundo. 👈”, fue la frase con la que la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos en Instagram abrió el debate, dando paso a los dardos para el team Famosos.

“Qué egocéntricas son las chicas del equipo rojo. En el exatlon xtra Marizol dijo: “….esa tiktoker no me podía ganar”, refiriéndose a Lilian y ojalá podérselo decir en su cara”, fue uno de los comentarios compartidos por un fan del show, quien no vio con buenos ojos la reacción soberbia de la futbolista de los Famosos.

El mismo usuario señaló que aunque Lilian se fue de la competencia, a nivel humano es superir a Marizol.

“Pero Marizol, ella sí te ganó! Porque tiene más humildad, valores y más respeto hacia los demás que tu.! Ella te ganó porque te dio batalla porque pensaste que iba a ser 4-0. Y en un momento pensaste que te ibas a ir por la forma en la que Lilian remontó!!! En esta vida a nadie puede subestimar a nadie porque todos somos capaces”, agregó el molesto seguidor.

Otros mensajes de los fanáticos de EXATLON Estados Unidos dejaron ver que la impresión de la presunta arrogancia de Marizol, caló entre muchos.

“Siempre la falta de humildad de los rojos y la arrogancia es inaceptable”, “Por qué siempre los rojos tan insoportables y prepotentes 😡😡 Marizol ganó por la velocidad 🤷🏻‍”, “esa Marizol es muy arrogante, me cae mal”, fueron otras de las reacciones que llenaron el internet.

Pero en medio de la molestia contra la atleta ecuatoriana por su celebración y sus palabras, otros salieron a manifestarle su apoyo y cariño.

“Marizol se queda, excelente elemento y se ve súper comprometida”, “Siiiiii triunfo rojoooooooo👏👏👏”, “de infartooooooooooo❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️pero yo tan Felíz. De que mi Marizol permanezca en la competencia arriba mis Rojos”, “Marizol ganó como las grandes”, dijeron otros fans.

Dinos si estás de acuerdo con los ataques que algunos seguidores del reality show de Telemundo están lanzando contra marizol landazuri y los Rojos, y cuéntanos si crees que la atleta ecuatoriana es una mujer tan soberbia como la han querido pintar o crees que son celos de los Azules.