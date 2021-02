La piloto María Rodríguez falleció en una accidente de helicóptero en St. Thomas

María Rodríguez era la propietaria de compañías de helicópteros en las Islas Vírgenes, quien murió en un accidente de helicóptero en St. Thomas junto con su familia de tres miembros. María era gran amiga del cantante Kenny Chesney, quien confirmó su muerte con un sentido homenaje en su página de Instagram.

La causa del fatal accidente de helicóptero aún no está clara y las otras tres personas que murieron aún no han sido identificadas. Sin embargo, según el Daily Star, era una familia completa, el dueño del negocio, su esposa e hijo, quienes se encontraban en un viaje de turismo.

La compañía de helicópteros que tenía escribió: “¡Ella es nuestra #Bondgirl!” Una persona escribió en ese hilo de comentarios: “Mujer de negocios exitosa y una humanitaria generosa y de gran corazón”.

1. El cantante Kenny Chesney rindió homenaje a “dulce amiga”

El cantante Kenny Chesney rindió homenaje a María Rodríguez en su página de Instagram.

“Hoy tengo que despedirme muy fuerte de mi amiga María Rodríguez en las Islas Vírgenes. María y otros murieron hoy en un accidente de helicóptero en St. Thomas ”, escribió.

“Ella era una amiga querida para mí y para nuestra comunidad isleña. He estado volando con María durante más de 15 años y compartimos muchas risas y mucha vida juntos. Ella fue siempre la primera persona que vi cuando aterricé y la última persona a la que me despedí cuando me fui de la isla. Seguro que me lo voy a perder. Es justo decir que nunca más podré volver a las Islas Vírgenes sin sentir su pérdida. Ella era una parte tan importante de mi vida en la isla”.

Concluyó: “Adiós dulce amiga. Me alegro de que nuestros caminos se cruzaran de este lado. Nos vemos en el otro”.

2. El helicóptero se estrelló en una zona boscosa

Según St. Thomas Source, el accidente de helicóptero mató a cuatro personas en el área de Botany Bay el 15 de febrero de 2021.

La Agencia de Manejo de Emergencias de las Islas Vírgenes confirmó que el accidente ocurrió a las 3:00 p.m. pero no dio a conocer detalles adicionales, informó el sitio.

Las otras tres víctimas no fueron identificadas y las autoridades tampoco han identificado formalmente a María Rodríguez. El accidente ocurrió en una “zona densamente boscosa”, informó el sitio de noticias.

3. María Rodríguez, quien fundó su propia compañía de helicópteros, voló con los Obama y ayudó en misiones de apoyo después de grandes huracanes

En 2018, María Rodríguez recibió el premio HAI Salute to Excellence Appareo Pilot of the Year en la cena de premios Salute to Excellence Awards de la organización en Las Vegas.

“El premio reconoce una sola hazaña realizada por un piloto de helicóptero durante el año o una extraordinaria profesionalidad a lo largo del tiempo. Rodríguez está siendo reconocida por sus acciones durante los huracanes Irma y María ”, informó AIN Online.

Según el sitio, abrió su propia compañías de helicópteros, llamada Caribbean Buzz y Caribbean Buzz Management. Las compañías “ofrecen servicios de helicópteros en todo el Caribe y soporte para yates en todo el mundo”, dice el sitio, lo que indica que ella ofreció su servicio al ex presidente estadounidense Barack Obama y a la primera dama Michelle Obama en 2017.

Su propia casa fue azotada por los huracanes Irma y María, por lo que montó una bicicleta durante dos horas para ayudar con las misiones de apoyo, según el sitio. También fue conocida por su pasión por la fotografía.

4. María Rodríguez comenzó a volar como piloto de ala fija

En 2016, la publicación Rotor & Wing International escribió una historia sobre cómo era volar con María Rodríguez.

“Volando quinientos pies sobre el puerto al pie de Charlotte Amalie, St. Thomas, María Rodríguez señala las cicatrices de lona azul que todavía tienen docenas de edificios dos años después de que un par de huracanes devastaran esta y las islas cercanas del Caribe”, así comenzaba el artículo.

“Reubicamos todo en el hangar para maximizar lo que podía entrar”, dijo a Rotor & Wing International. “Todo el mundo quiere espacio en el hangar cuando se acerca un huracán. Entonces, nos hicimos mucho más pequeños, en un espacio más pequeño y acomodamos muchos otros aviones”.

El artículo decía que Rodríguez “comenzó su carrera como piloto de ala fija” pero luego se cambió a helicópteros.

“Los pilotos de la compañía tienen 25.000 horas de vuelo colectivo sin accidentes, incidentes y violaciones y más de 50 años de experiencia en aviación”, informó el sitio sobre sus propias compañías.

5. María, quien creció en St. Thomas, era el piloto más solicitado de su compañía

Según una biografía del sitio web Caribbean Buzz, María Rodríguez fue el piloto más solicitado de la empresa. “Conozca a María, una persona increíble que la pone todo en volar y nuestra piloto más solicitada (debe ser cosa de mujeres)”, dice la biografía.

“Maria ha estado volando por más de 20 años, además creció en St. Thomas y conoce todos los entresijos de las Islas Vírgenes Estadounidenses y las Islas Vírgenes Británicas. ¡Una persona feliz de corazón, siempre hace sonreír a las personas que la rodean y seguramente te hará pasar un buen rato! Una mujer Bond genuina es como la llamamos algunos”, dice el sitio.

De la compañía, el sitio web dice: “Estamos ubicados en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas y somos la única compañía de helicópteros aprobada por la FAA. CBZ también brinda servicio a Puerto Rico, Anguila y St. Maarten, entre otros en las Islas Vírgenes Estadounidenses y las Islas Vírgenes Británicas ”.

