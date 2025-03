Hallan a modelo de OnlyFans con la columna y las extremidades rotas en Dubái

El pasado 9 de marzo 2025 se dio a conocer el caso de la desaparición de la joven ucraniana María Kovalchuk de 20 años de edad, quien se dedica a ser influencer y hace contenido en OnlyFans, luego de que ella asistiera a una fiesta en un exclusivo hotel de Dubái, así lo reportó el medio The New York Post.

Luego del día de la fiesta, la cual fue realizada por supuestos promotores del mundo del modelaje, María Kovalchuk se reportó como desaparecida cuando sus amistades no la pudieron localizar y la joven no llegó al vuelo que tenía programado para viajar a Tailandia, según informó The Daily Mail.

Pasados un total de diez días, el 19 de marzo la joven modelo fue encontrada con heridas graves cerca de una carretera de Dubái, con varias lesiones en todo su cuerpo, entre las cuales había una fractura de columna y varias extremidades. Según la Policía de Dubái, María Kovalchuk ingresó sola a una “obra de construcción restringida” donde cayó desde una gran altura y se fracturó su cuerpo.

Ante esta versión su familia se ha pronunciado diciendo que esto no pudo haber pasado y hay algo grave detrás sobre lo sucedido con la chica. Cabe mencionar que la joven se encuentra delicada de salud y tuvo que ser sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas. Su madre, Anna Kovalchuk, viajó desde Noruega para acompañar a su hija en su recuperación. “Está recibiendo tratamiento médico y todo estará bien”, dijo en declaraciones citadas por Newsweek.

⚠️ #Lamentable | ¡Alarmante! 😨😱 Encuentran a Maria Kovalchuk, famosa modelo, con la columna, los brazos y las piernas… Publicado por Arcadia News en Martes, 25 de marzo de 2025

Este extraño caso ha despertado las alarmas de las autoridades ucranianas abriendo formalmente un caso de investigación, en donde abogados rusos han advertido sobre los riesgos que existen de asistir a este tipo de fiestas en países donde la trata de personas y los abusos difíciles de denunciar.

