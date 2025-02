María Celeste Arrarás le da asco publicación sobre Gaza que hizo Trump

María Celeste Arrarás está anonadada y asqueada de la resiente publicación que hizo el presidente Donald Trump en sus redes sociales. “‼️QUE ASCO‼️ ‼️QUE FALTA DE SENSIBILIDAD‼️ ‼️EL COLMO DE LA INDOLENCIA‼️”, escribió en mayúscula la periodista en su cuenta de Instagram, sobre el video creado por IA mostrando el supuesto futuro de Gaza. “Esto es un repost directo de la cuenta de Trump quien subió un video generado por AI de su visión del futuro de Gaza. Difícil de creer, triste, preocupante. Lo subió días después de declarar que todos los palestinos deben abandonar el territorio definitivamente y que Estados Unidos se encargará de reconstruirlo. En las imágenes Trump aparece tomando el sol junto al Primer Ministró israelí”.

No se sabe quién creo el video con inteligencia artificial pero al mandatario le gusto tanto que le hizo repost en sus red de Truth Social y en su Instagram.

Trump Gaza

Al principio del video muestra una ciudad destrozada que supuestamente es Gaza en 2025. Muestra militares con armas, un niño sucio con una persona dandole de comer del piso. Luego el video anuncia: “Qué viene después” y ve al pequeño caminando por un túnel y al otro lado se ve una ciudad bajo construcción. Mientras más sigue caminando, la ciudad ya está construida con rascacielos, palmeras y playa. Se puede ver carros de lujos y restaurantes de lujo. Elon Musk sale comiendo y Trump tomando el sol junto al Primer Ministró de Israel. En otra imagen se ve a un niño sosteniendo un globo dorado con la cara de Trump. Mientras Elon Musk tira billetes al aire sobre personas comiendo en una playa. Trump bailando con una bailarina. Después tres niños en playa saltando tratando de atrapar billetes que caen del cielo.

El video muestra un rascacielos llamado Trump Gaza, una gigante estatua dorada de Trump en medio de la calle. También pequeñas estatuas doradas de Trump en Trump Gaza.

El video tiene una canción de fondo que dice: “…está para liberarte, traerá la luz, no más túneles, no más miedo, finalmente Trump Gaza ya está aquí. Trump Gaz es brillante y clara, un futuro dorado, una nueva luz, come y baila…Trump Gaza es número 1.

Reacción en las redes

No se hicieron esperar las reacciones de sus seguidores en las redes. Una de sus seguidores está cansada de las criticas que hace María Celeste al presidente Trump. “Por Dios Sra hasta cuando va a continuar con su aversion hacia el presidente Trump y su administración! Ya a expuesto su sentir al respecto en innumerables ocasiones. Lo que es muy triste es que tome cualquier “noticia” sin verificar su autenticidad y la publique en su muro… Que hable de “dictadura” cuando no ha vivido ninguna, en fin que no pueda ver nada positivo de esta administración! Parece mentira que sea usted una periodista de tanto prestigio y reconocimiento. Publique en su muro todo el desastre de las administraciones anteriores, como entraron a La Casa Blanca sin dinero y salieron millonarios, publique todos los fraudes que han cometido, los perdones a sus propios familiares, las guerras que no pudieron evitar! Pare de estar tratando de lavarle el celebro a sus seguidores y de seguir publicando noticias que solo incitan a la division, al odio y a la intolerancia!”.

“Trump Gaza is finally here.” Donald Trump just posted this AI video on Truth Social about the Gaza Strip. This is a reminder that in recent weeks, Trump has repeatedly said that the U.S. will “own Gaza” and has said its 2 million residents will be relocated. As he told Fox… pic.twitter.com/jcwHUpFK9j — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 26, 2025

Otra defiende a María Celeste: “Yo no entiendo porque hay tantos ciegos sordos y mudos. si no quieren aceptar. Lo que está haciendo el hombre que eligieron en esta gran nación. Mejor no opine. Así es Maria celeste. Y todas las periodistas profesionales que para eso estudiaron saben lo que escriben y el concepto que estamos viviendo. Esto no lo hacen sino los profesionales de verdad. Hay más de uno que votó por él y hoy en día se quedaron sordos y mudos no ponen corazoncitos rojos”.