María Celeste Arrarás se va contra Trump por imagen de Papa

A días que inicie el Cónclave para elegir al nuevo Papa, el presidente Donald Trump publicó una imagen de él creada con inteligencia artificial donde se lo ve vestido de Papa. La imagen causó molestia entre muchos católicos y también a la periodista María Celeste Arrarás. Ella no dudo en reaccionar en sus redes.”¡A OTRO NIVEL DE LOCURA!”, expresó Arrarás en su cuenta de Instagram. “Además de creerse Rey…ahora Trump también se cree líder de la Iglesia Católica. A pocos días de la muerte de uno de los Papas más queridos en la historia reciente-es una verdadera burla. Esta imagen la subió él mismo a su cuenta de Instagram pero lo más increíble es que casi un millón de personas le hicieron LIKE”.

Así es, más de un millón de sus 33.6 millones de seguidores le dieron “Like” a la imagen de Trump como Papa. “No está bien. Como católico esto es ofensivo para mí”, expresó uno de sus seguidores. Otro comentó: “Lo haces tan difícil para defenderte”.

Mientras que en la publicación de Arrarás, recibió más de 4 mil “Likes” de sus 2 millones de seguidores. “A lo que ha llegado este país”, comentó le presentador Raúl de Molina, en la publicación de Arrarás. Otro seguidor dijo: “Este es un tipo que tiene serios problemas de salud mental y es una verdadera amenaza para el mundo”. Mientras que una de sus seguidoras se fue contra Arrarás y le dijo: “Y la libertad de expresión donde la dejas Maria Celeste? Ya retirate mejor!”. Otro agregó: “Si hubiera sido Biden qué hace esa broma, tú estuvieras diciendo, ‘qué gran sentido del humor'”.

Trump no es católico

Trump, quien días antes bromeó diciendo que le gustaría ser Papa, publicó la imagen digitalmente manipulada de sí mismo con sotana blanca y tocado papal, con el dedo índice levantado, en su plataforma Truth Social el viernes por la noche. Posteriormente, la Casa Blanca la compartió en su cuenta oficial X. Esto ocurrió menos de una semana después de que Trump, quien no es católico, asistiera al funeral de Francisco el mes pasado.

Cabe mencionar que el Vaticano aún mantiene un período oficial de luto por el papa.

En el video de abajo se puede ver el momento que una reportera le pregunta al presidente Trump “¿quien le gustaría que sea el nuevo Papa?” y Trump le contesta: “A mí me gustaría ser el nuevo Papa”.

Reporter: Who do you want to be the next Pope? Trump: “I'd like to be Pope. That'd be my number one choice.”🤡 pic.twitter.com/gTIUBhXjMG — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 29, 2025

Cabe mencionar que Trump —quien fue confirmado como presbiteriano pero dijo en 2020 que se identificaba como un “cristiano no confesional”.

Cardenal reacciona a la imagen de Trump como Papa

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, declinó hacer comentarios al respecto. Pero el cardenal filipino Virgilio David, de 66 años, escribió en su cuenta de Facebook: “No tiene gracia, señor”, reporta CNN.

El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, también se mostró crítico al ser interrogado por los periodistas antes de oficiar una misa en Roma el domingo.

Por otro lado, muchos esperan conocer al nuevo líder de los 1.400 millones de católicos.

Pero las criticas continuaron. El padre Gerald Murray, sacerdote de la Arquidiócesis de Nueva York, quien asistía a la misa del domingo en la iglesia del cardenal Dolan, dijo que la publicación de Trump era “una tontería… eso no se hace”.

El ex primer ministro italiano, Matteo Renzi, condenó la imagen por considerarla ofensiva para los católicos. “Esta imagen ofende a los creyentes, insulta a las instituciones y demuestra que el líder de la derecha mundial disfruta haciendo payasadas”, escribió en X.

Questa è una immagine che offende i credenti, insulta le istituzioni e dimostra che il capo della destra mondiale si diverte a fare il clown. Nel frattempo l’economia americana rischia la recessione e il dollaro perde valore. I sovranisti fanno danni, ovunque pic.twitter.com/fwSpqExDVt — Matteo Renzi (@matteorenzi) May 3, 2025

Sin duda la publicación de Trump captó la atención de los medios italianos. “Infantil” fue la palabra utilizada por el diario italiano La Repubblica, acusando al presidente de “megalomanía patológica”.

Crean imágenes con inteligencia artificial del presidente Donald Trump como Papa

Este lunes, un internauta publicó nuevas imágenes de Donald Trump creadas con inteligencia artificial de presidente como Papa. “Las noticias falsas están furiosas porque presentan al presidente Trump como el próximo Papa”, dice la publicación. “Hagas lo que hagas, no retuitees esto ni etiquetes a un periodista retrasado mental”.

The fake news is FURIOUS about President Trump being portrayed as the next pope. Whatever you do, don't retweet this and tag a retarded journalist.pic.twitter.com/FJHO9i8bGh — Brenden Dilley (@WarlordDilley) May 5, 2025

La oficina de la primera ministra Giorgia Meloni, aliada internacional de Trump, afirmó que no haría comentarios al respecto.

La imagen también generó reacciones negativas entre los grupos católicos de Estados Unidos. La Conferencia Católica del Estado de Nueva York, que se describe como representante de los obispos de Nueva York, publicó en X: “Esta imagen no tiene nada de ingeniosa ni de divertida, señor presidente”. “Acabamos de enterrar a nuestro amado papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. No se burlen de nosotros”.

Sin embargo, la Casa Blanca defendió a Trump, calificándolo de pro-católico. “El presidente Trump viajó a Italia para presentar sus respetos al papa Francisco y asistir a su funeral, y ha sido un firme defensor de los católicos y de la libertad religiosa”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt al ser cuestionada sobre las críticas.

No es la primera vez que Trump publica imágenes creadas con inteligencia artificial

El pasado mes de febrero el presidente Trump hizo un repost de un video creado por un internauta titulado “Trump Gaza”. Al principio del video muestra una ciudad destrozada que supuestamente es Gaza en 2025. Muestra militares con armas, un niño sucio con una persona dandole de comer del piso. Luego el video anuncia: “Qué viene después” y ve al pequeño caminando por un túnel y al otro lado se ve una ciudad bajo construcción. Mientras más sigue caminando, la ciudad ya está construida con rascacielos, palmeras y playa. Se puede ver carros de lujos y restaurantes de lujo. Elon Musk sale comiendo y Trump tomando el sol junto al Primer Ministró de Israel. En otra imagen se ve a un niño sosteniendo un globo dorado con la cara de Trump. Mientras Elon Musk tira billetes al aire sobre personas comiendo en una playa. Trump bailando con una bailarina. Después tres niños en playa saltando tratando de atrapar billetes que caen del cielo.

El video muestra un rascacielos llamado Trump Gaza, una gigante estatua dorada de Trump en medio de la calle. También pequeñas estatuas doradas de Trump en Trump Gaza.

El video tiene una canción de fondo que dice: “…está para liberarte, traerá la luz, no más túneles, no más miedo, finalmente Trump Gaza ya está aquí. Trump Gaz es brillante y clara, un futuro dorado, una nueva luz, come y baila…Trump Gaza es número 1.

En esta ocasión, María Celeste Arrarás expreso su disgusto por el video de Trump Gaza. “‼️QUE ASCO‼️ ‼️QUE FALTA DE SENSIBILIDAD‼️ ‼️EL COLMO DE LA INDOLENCIA‼️”, escribió en mayúscula la periodista en su cuenta de Instagram, sobre el video creado por IA mostrando el supuesto futuro de Gaza. “Esto es un repost directo de la cuenta de Trump quien subió un video generado por AI de su visión del futuro de Gaza. Difícil de creer, triste, preocupante. Lo subió días después de declarar que todos los palestinos deben abandonar el territorio definitivamente y que Estados Unidos se encargará de reconstruirlo. En las imágenes Trump aparece tomando el sol junto al Primer Ministró israelí”.

Trump responde a las criticas sobre la imagen de él como Papa

Este lunes 5 de mayo, mientras el presidente Trump enfrentaba preguntas sobre la imagen en la Oficina Oval, dijo que “alguien” diseño “una foto mía vestido como el Papa y fue publicada en Internet”. Y agregó: “Yo no la hice. No sé de donde salió. La vi en la noche. Hasta mi esposa le pareció bonita”.

Trump también agregó que “los medios de noticias falsas no pueden aceptar una broma y a los católicos les encantó”.