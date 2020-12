[FOTOS] ¿Cuántas personas asistieron a la marcha Trump MAGA en Washington D.C. el sábado?

Partidarios del presidente Donald Trump organizaron una nueva marcha MAGA el sábado 12 de diciembre, solo dos días antes de que los estados emitieran sus votos en el colegio electoral. ¿Cuántas personas asistieron al evento “Stop the Steal” (Detengan el Robo) en Washington, D.C. y cómo se comparó con la marcha del millón de MAGA de noviembre? Aquí hay un vistazo a las fotos de la multitud en Washington, D.C. y más detalles sobre lo que sucedió.

Miles de personas asistieron a la marcha MAGA de Trump

Decenas de miles de personas asistieron a la marcha de noviembre, pero ¿cuántas asistieron al evento de hoy? El sitio web oficial del evento señaló que se esperaba que más de 22,000 personas asistieran al evento que se llevará a cabo de 11 a.m. a 2 p.m. hora del Este. Sin embargo, algunos medios locales dijeron que la participación fue menor que el Million MAGA March en noviembre. El evento ha tenido varios nombres, inlcuyendo Million MAGA March (como en noviembre), Trump March, Stop the Steal March y otros nombres similares.

NPR informó que miles asistieron al evento el 12 de diciembre.



Dan Scavino, subjefe de personal de comunicaciones de la Casa Blanca y director de redes sociales, compartió la siguiente foto de la multitud en Twitter.

President @realDonaldTrump flies over Freedom Plaza in Marine One, before heading north to West Point for the #ArmyNavyGame. THANK YOU, PATRIOTS❤️🇺🇸🦅 pic.twitter.com/cczbTXBSN4 — Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) December 12, 2020

Mike Valerio de WUSA9 compartió esta foto de la multitud reunida en Freedom Plaza antes de que se suponía comenzaran los discursos:

Note: I’m now told by her communications manager, Governor Kristi Noem will *not* be attending today’s #MarchForTrump — Mike Valerio (@MikevWUSA) December 12, 2020

El evento más grande del 12 de diciembre fue organizado por Women for America First. Este es el mismo grupo que ayudó a organizar la última manifestación Million MAGA March/Stop the Steal (Detengan el Robo), informó USA Today.



>> Gen. Mike Flynn speaking to #MarchForTrump crowd:

“We just want honesty & the TRUTH! That’s all we want!”

• Coming from the guy who lied to Pence & pleaded guilty to lying to FBI

• @GenFlynn tells @WomenforTrump crowd “This isn’t about POTUS, we want truth”@WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/w8QT5yh83a — Mike Valerio (@MikevWUSA) December 12, 2020

Valerio compartió este video que mostró a la multitud calle abajo.

Aquí hay otro video de la multitud tomado justo antes del mediodía y compartido por Amanda Golden de NBC News y MSNBC. Esto se tomó como el inicio del evento en Freedom Plaza. En un momento, el presidente Donald Trump hizo dos sobrevuelos sobre la multitud en Marine One.

Just before noon at the Freedom Plaza in DC for the “March for Trump.” Crowd is chanting “USA!” and “Stop The Steal” ahead of things officially kicking off. Members of the far-right group Proud Boys can be seen throughout the crowd. Covering today on @MSNBC pic.twitter.com/9tStG3D4jK — Amanda Golden (@amandawgolden) December 12, 2020

NBC Washington informó que hoy hay dos permisos para eventos, uno organizado por Women for America First y otro para Million MAGA March. El permiso para el Women For America First anticipó a 15,000 personas en Freedom Plaza que luego marcharían a la Corte Suprema. El permiso para Million MAGA March esperaba 500 asistentes en el Sylvan Theatre en el National Mall.

Medios locales informaron que la participación fue menor que la marcha MAGA de noviembre

Overhead View of #MarchForTrump here in DC >>

• Half of Freedom Plaza filled

• Turnout sharply lower than the November 14 Trump rally

• @WomenforTrump permit estimates 15K people will show up here today@WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/y4DJnUrVHT — Mike Valerio (@MikevWUSA) December 12, 2020

Mike Valerio de WUSA9 señaló que la participación fue mucho menor de lo que fue en la Marcha MAGA del 14 de noviembre.



Washington D.C. tiene un mandato de máscara en este momento, pero muchos asistentes no usaron máscaras, informó USA Today.

Acerca del evento

Amy Kremer, presidenta de Women for America First, dijo a USA Today que la manifestación se lleva a cabo para que las personas se apoyen entre sí y exijan transparencia en las elecciones.

El sitio web de un evento señaló que los oradores estarían en el National Sylvan Theatre en el Mall de 11 a.m. a 12 p.m. hora Este, incluidos Kash Lee Kelly, Greg Hughes, Jonathan Gilliam, Ian Smith, MAGA Hulk y “Token Black Guy USA”.

También se esperaban contraprotestas. ShutDownDC compartió un evento el 12 de diciembre llamado “Todos contra el fascismo“. Este evento fue en Black Lives Matter Plaza en D.C. a partir de la 1 p.m. hasta las 11:55 p.m. hora Este. Defend DC también estaba organizando un evento ese mismo día.

El fiscal general William Barr dijo que el Departamento de Justicia no encontró evidencia de fraude electoral que pudiera haber cambiado el resultado de las elecciones, informó USA Today.

