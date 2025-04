Administración Trump deportó a un maquillador gay a la prisión de El Salvador

Un maquillador gay venezolano de 31 años que huyó de su país natal para escapar de la persecución por su orientación sexual y creencias políticas fue detenido y enviado a la mega prisión de El Salvador por la administración Trump, el pasado 15 de marzo.

Andry José Hernández Romero es el maquillador gay que fue detenido en la frontera entre México y Estados Unidos el año pasado cuando solicitó entrar para asistir a una audiencia de asilo previamente concertada en San Diego, California.

Según informes, el maquillador y peluquero intentaba solicitar asilo para evitar la represión en Venezuela por parte del dictador Nicolás Maduro, quien dicen manipuló las elecciones de julio de 2024 para continuar su mandato.

Andry José Hernández tiene tatuajes en sus muñecas que dicen “mamá” y “papá” adornados con coronas

Los medios reportan que los agentes fronterizos arrestaron Andry tras notar tatuajes en sus muñecas que decían “Mamá” y “Papá”, adornados con un par de coronas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) afirmó que los tatuajes de coronas de Hernández coinciden con los de los miembros del Tren de Aragua, una conocida pandilla venezolana conocida por la trata de personas y la extorsión en toda Latinoamérica.

Pero los tatuajes del maquillador gay están inspirados de su infancia en su pueblo natal, Capacho, famoso por su “Día de Reyes”, donde miles de cristianos salen a las calles a participar en celebraciones carnavalescas cada año. Además muchos residentes del pueblo llevan los mismos tatuajes para simbolizar su fe y cultura, según Miguel Chacón, presidente de la fundación del Día de Reyes de Capacho.

Andry tenía una audiencia con el juez el 17 de marzo, pero la administración Trump ya lo había deportado a El Salvador

Andry estaba a la espera de una audiencia. Una semana antes de la audiencia, Andry y otros venezolanos en San Diego fueron trasladados a un centro en el sur de Texas. Paulina Reyes, la abogada de Andy, se enteró de esto cuando este la llamó desde Texas. Esa fue la última vez que hablaron. Durante su audiencia del 13 de marzo en San Diego, Reyes pensó que podría aparecer en video. Al no hacerlo, el proceso se pospuso hasta el 17 de marzo. Reyes no pudo hablar con él, así que no se dio cuenta de que, el viernes 14 de marzo, había logrado hacer una última llamada a su madre. Le dijo que estaba bien, pero que el gobierno estaba a punto de transferirlo de nuevo, sin imaginarse a donde sería su destino.

Cuando Andry no se presentó a su segunda audiencia, el juez de inmigración quiso saber por qué el gobierno no lo ponía a disposición. “Lo deportaron a El Salvador”, respondió el abogado de ICE. “Nos enteramos hoy”. Esto sorprendió al juez, quien estaba allí para determinar si Andry debía ser deportado. “¿Cómo puede ser deportado a El Salvador si no hay una orden de deportación?”, preguntó el juez.

Andry José Hernández fue deportado a la prisión de CECOT

El 14 de marzo, Donald Trump firmó una proclamación que declaraba que su administración comenzaría a ejercer poderes presidenciales considerablemente ampliados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que se uso durante la primera y segunda guerra mundial, reportó The New York. La ley permite al presidente detener y deportar a inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos si provienen de países considerados “enemigos” del gobierno. En este caso, Trump afirmó que la banda venezolana Tren de Aragua

La Casa Blanca no hizo pública la proclamación hasta el día siguiente. Mientras tanto, el gobierno subía en secreto a 238 venezolanos bajo custodia federal a aviones, preparándolos para su deportación a El Salvador. Andry era uno de ellos. The New York reporta que la gran mayoría de ellos tenía casos de inmigración pendientes, pero no se les dio la oportunidad de refutar las supuestas pruebas en su contra. Un alto funcionario del ICE reconoció posteriormente que muchos de estos hombres no tenían antecedentes penales en Estados Unidos, pero insistió en que la ausencia de dichos antecedentes “en realidad pone de relieve el riesgo que representan”.

La madre de Andry no sabe nada de él

Ahora, Alexis, la madre de Andry, declaró a The Guardian que no ha recibido noticias de su hijo desde que llegó a la mega prisión CECOT de El Salvador. “Todos tienen estas coronas, mucha gente. Pero eso no significa que estén involucrados en el Tren de Aragua”, dijo Alexis. “No sabemos nada. No dicen nada. No dan información. Ese es el trauma: no saber nada de estos jóvenes, especialmente del mío”.