La mamá de Vanessa Bryant era cercana a Kobe. ¿Quién es Sofía Urbieta Laine?

La señora Sofía Ubieta Laine parecía muy cercana a los Bryant mientras el aclamado atleta y empresario Kobe Bryant estuvo con vida. Sin embargo, la mamá de Vanessa Bryant, la ahora viuda del ex basquetbolista se encargó de romper la imagen de una familia latina unida.

Ubieta Laine dio fuertes declaraciones a El Gordo y la Flaca el lunes en la tarde, en las que acusó a su hija de haberla prácticamente abandonado tras la muerte de Kobe.

Pocas horas después, Vanessa emitió un comunicado en la que aseguró que su madre mentía y aseguró que había estado ausente física y emocionalmente durante su duelo.

La triste situación tiene a muchos preguntándose quién es esta señora, a quien Kobe Bryant parecía tenerle un cariño muy especial y a la que daba crédito por haberle convertido en un fan de la comida mexicana y haberle ayudado a mejorar el español, por obligarlo a ver telenovelas.

Sofía Ubieta nació en México y se asentó en California, donde nacieron sus dos hijas. La familia se disolvió cuando Vanessa tenía apenas tres años. Sofía fue por varios años una madre soltera y la familia perdió prácticamente todo contacto con el papá de las chicas.

En 1990, Sofía se casó con Stephen Laine. Vanessa tenía apenas ocho años y creció considerándolo como su papá, tanto que aunque él nunca la adoptó legalmente, se cambió el apellido para tener el mismo de su padrastro.

Cuando Kobe y Vanessa comenzaron a salir, la chica tenía apenas 17 años y el basquetbolista 21. Sofía fue muy estricta con la pareja, pero les apoyaron cuando decidieron casarse. Los padres de Bryant no aprobaban la relación, por considerarlos muy jóvenes y no asistieron a la boda. La mamá de Vanessa estuvo allí, lo que le ganó el agradecimiento del atleta.

Poco después, Kobe y Vanessa Bryant se mudaron para estar cerca de Sofía y su esposo y fueron un gran apoyo para ella cuando terminó su matrimonio.

Fue entonces cuando los Bryant se encargaron de cubrir los gastos de Sofía. La señora vivía en una mansión, tenía un auto y recibía una mesada mensual.

La relación entre ellos se volvió incluso más estrecha. De hecho, cuando Bryant terminó su carrera como basquetbolista profesional estaba en medio de una batalla legal con sus propios padres. Fue Sofía Ubieta Laine quien le dio el abrazo de madre cuando se retiró de Los Angeles Lakers.

