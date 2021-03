Mató a 4 familiares de exmujer tras pelea por cheque de estímulo: Malik Halfacre

El cheque de estímulo de $1,400, aprobado la semana pasada por el Congreso y la Administración Biden, todavía no ha llegado a millones de hogares que califican para la ayuda, y en el estado de Indiana, una discusión familiar alrededor del alivio que vienen en camino, desató ya un crimen espantoso.

Un sujeto, identificado como Malik Halfacre, está señalado por las autoridades de haber disparado contra su expareja y otros miembros de la familia, dejando herida a la mujer y matando a cuatro integrantes del hogar.

Así lo revelaron varios medios como ABC News, donde se aseguró que el individuo, de 25 años de edad, acabó con la vida de tres adultos y una niña, tras pelear por exigirle a su novia que le entregara a él parte del dinero de la ayuda federal que recibiría ella.

**LOCATED**IMPD Detectives Seek Community Assistance in Locating Missing 6-Month-Old Infant https://t.co/5m0uQjB3Yw — IMPD (@IMPDnews) March 14, 2021

“Quería algo del dinero de los impuestos de Jeanettrius, dinero del estímulo”, comentó Wendy Johnson, en diálogo con FOX News, agregando que la mujer ofreció darle $450 dólares. “Ella dijo: No, no te mereces nada de eso. Yo trabajo. Yo cuido de nuestra hija. No haces nada”.

ABC News reportó que de acuerdo con una declaración juramentada del caso dada a conocer el martes,se supo que las personas asesinadas, de 7, 23, 35 y 44 años, fueron halladas por la policía en una casa de la ciudad de Indianápolis, Indiana, el sábado.

La policía mencionó que fue precisamente la propia novia de Malik Halfacre, quien tras quedar herida de un balazo en la espalda, dio el parte a las autoridades y señaló al joven de haber sido el perpetrador de la masacre. La mujer está en estado delicado en el hospital.

Según datos proporcionados por IndyStar, la novia de Malik Halfacre, identificada como Jeanettrius Moore, había interpuesto una orden de restricción contra el hombre, con quien tuvo una niña que tiene 6 meses de nacida, debido a actos de acoso y violencia, pero el sábado se apareció en la casa sin importar la prohibición de acercamiento.

Tras disparar contra su novia y la madre, la hija, el primo y el hermano de la joven, Halfacre tomó el bolso de su expareja, con dinero y un automóvil, en el que se fue hasta la casa de su hermana a dejar allí a su bebita de 6 meses de nacida, a quien no atacó.

El citado medio identificó a las víctimas como Anthony Johnson, de 35 años, Dequan Moore, de 23, Eve Moore, de 7, y Tomeeka Brown, de 44, quienes estaban en la casa, ubicada en el 300 de North Randolph Street, en Indianápolis.

Citado por IndyStar, el subjefe de investigaciones de la Policía Metropolitana de Indianápolis, Craig McCartt, confirmó que el sujeto señalado por el cuádruple homicidio fue arrestado y enfrenta 4 cargos por asesinato, 1 cargo por intento de asesinato contra su novia, y otro por robo.

Las autoridades manifestaron que la bebé de Malik Halfacre y su exnovia, fue hallada sana y salva el domingo, en la casa de la hermana del presunto asesino de la familia, a quien le reveló lo que había hecho.

Man Kills Baby Mama’s Daughter, Mother, Brother & Cousin After Argument Over Her Stimulus Check: "He Told Her That She Made Him Kill Everybody" https://t.co/ddUiUVUjzB pic.twitter.com/W0MZq6xjiX — Gossip On This (@GossipOnThis) March 16, 2021

Aunque el sujeto intentó escapar y quiso esconderse de las autoridades, finalmente fue hallado en el ático de una casa, destacó IndyStar.

Arrest made in connection with shooting that killed 4 on Indy's near east sidePolice say 25-year-old Malik Halfacre has been arrested in connection with the quadruple homicide after an hours-long SWAT situation Sunday. 2021-03-15T03:29:33Z

