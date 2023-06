ALERTA: Mala calidad del aire afecta a Estados Unidos: ¿Qué esta pasando?

Suenan las alarmas por la calidad de aire en Estados Unidos. Por lo que autoridades advierten el uso de mascarilla para quienes sufren de asma, cáncer de pulmón y otras enfermedades pulmonares crónicas.

La alerta es para varios estados en el norte de Estados Unidos. Ya que un olor a quemado acompañado con niebla está arropando a varios estados como Nueva York, Minnesota, Michigan, Wisconsin y Nueva Jersey. La peligrosa neblina está afectando a millones de personas por lo que una alerta ha sido emitida desde el martes 6 de junio debido a los cientos de incendios forestales en el este de Canadá.

En Ontario, una capa de neblina cubrió partes de Ottawa y Toronto, donde funcionarios canadienses advirtieron a los residentes sobre la mala calidad del aire, mientras el humo flotaba sobre partes del estado de Nueva York y Vermont. Toda la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey estaban bajo alerta de calidad del aire el martes debido al humo; por la tarde, el horizonte de Manhattan estaba oscurecido por cielos brumosos.

Más de 400 incendios forestales activos estaban ardiendo en Canadá este martes, según el Centro Interinstitucional de Incendios Forestales de Canadá, lo que exacerbó una temporada de incendios forestales ya activa que se espera que empeore. Más de 200 de los incendios estaban fuera de control, dijo la agencia.

En el este de Canadá, Quebec fue el más afectado por los incendios forestales desde la tarde del martes, con más de 150 incendios activos en toda el área, según la agencia de bomberos. Se alentó a los residentes en algunas áreas a cerrar sus ventanas y puertas, dijeron funcionarios locales en Quebec.

En una conferencia de prensa el lunes, el primer ministro Justin Trudeau dijo que estaba en contacto con funcionarios locales en todo Canadá sobre los incendios. “Este es un momento aterrador para mucha gente”, dijo el Sr. dijo Trudeau.

Play

Prime Minister Justin Trudeau shares wildfire update | APTN News LIVE: As wildfires rage across the country, Prime Minister Justin Trudeau is sharing an update on the situation. #aptnnews #climatechange • • • APTN National News, our stories told our way. Subscribe here: bit.ly/2uowfBY Visit our website for more: aptnnews.ca Follow APTN News on Twitter: twitter.com/APTNNews Like APTN News on Facebook: facebook.com/APTNNews Follow APTN News… 2023-06-06T05:34:12Z

Hasta este martes se reportó que unas 26 mil personas en todo Canadá habían sido evacuadas de sus hogares debido a los incendios forestales, dijo Bill Blair, ministro de seguridad pública de Canadá, en la conferencia de prensa.

AIR QUALITY ALERT in effect until 12 am Tuesday. More info at https://t.co/VufUNF6ROa #aqi #mnwx pic.twitter.com/NhYwqc1xV1 — MN Air Quality Index (@mpca_aqi) June 5, 2023

Arriba dice lo siguiente: “Una franja de humo de los incendios forestales en Quebec seguirá persistiendo a través del centro este y sureste de Minnesota hoy debido a vientos muy ligeros”, tuiteó la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota, añadiendo que la calidad del aire debería mejorar después de la media noche a medida que las tormentas eléctricas ayuden a dispersar las partículas de humo del aire.