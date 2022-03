[VIDEO] El emotivo reencuentro en aeropuerto de esta pareja tras volver de Ucrania

El exbailarín profesional de Dancing With the Stars, Maksim Chmerkovskiy, había quedado atrapado en Ucrania en medio de la invasión rusa después de viajar allí para comenzar a filmar la versión ucraniana de World of Dance.

Se refugió durante más de una semana en un refugio antiaéreo en su hotel hasta que finalmente pudo abordar un tren con destino a Varsovia, Polonia. Después, pudo tomar un vuelo a los Estados Unidos y el miércoles 2 de marzo por la noche, se reunió con su esposa, la también bailarina profesional de Dancing With the Stars, Peta Murgatroyd.

Este es el precioso momento en que ambos se reecontraron en el aeropuerto.

Maks dijo “Mejor no quieras saber los detalles” sobre su situación en Ucrania





En el video, los fotógrafos y los paparazzi captaron a Maks y Peta abrazándose después de que él desembarcara del vuelo. Estaban visiblemente emocionados cuando se reunieron después de la tensa semana en la que Maks quedó atrapado en Ucrania.

Cuando se le preguntó qué significaba para él estar en casa, Maks respondió: “Simplemente quería estar aquí. La gente necesita entender cómo funciona eso, pero realmente no sé qué decir en este momento”.

Le preguntaron a Peta cómo se sentía al tener a su esposo en casa y ella dijo: “Muy bien”.

También se le pidió a Maks que diera más detalles sobre lo que pasó y dijo: “Mejor no quieras saber los detalles” y también que solo está “tratando de procesar” todo lo que le pasó.

“Realmente estoy tratando de procesar el hecho de que estoy aquí y no en otro lugar: el lugar de donde acabo de irme está siendo bombardeado en este momento. Justo donde estaba en Kiev, estaba a salvo, pero ese lugar ya no era seguro”, dijo el bailarín.

Más tarde agregó: “No tengo idea de qué decir, no tengo idea de lo que voy a hacer ahora. Estoy tratando de procesar todo esto y solo quiero irme a casa”.

Maks elogió al pueblo ucraniano y dijo que Estados Unidos tenía que intervenir

Cuando los reporteros le preguntaron a Maks sobre lo que estaba viendo y experimentando en Ucrania, dijo: “Quiero saludar a los reporteros de allí. Son héroes”.

También dijo que publicaría más información en sus cuentas de redes sociales e instó a sus fans a “seguir el proceso”.

“En este momento hay un gran ataque aéreo en Kiev, un gran ataque aéreo en áreas cercanas. Putin se volvió loco, está perdiendo y lo que está haciendo ahora es como ser un bebé con una rabieta”, dijo Maks.

Luego elogió al pueblo ucraniano y dijo que son la razón principal por la que el país se enfrenta a Rusia“.

La razón por la que Ucrania está de pie en este momento es por el pueblo ucraniano y por el hecho de que todo el mundo está ayudando”, dijo Maksim, detallando que muchos otros países han enviado ayuda.

“Un gran saludo a Polonia, un gran saludo a los países vecinos. La forma en que me trataron durante todo este proceso fue espectacular. Sólo puedo reverenciar a los polacos”, dijo. “Y más allá de eso, Ucrania está recibiendo mucha ayuda”.

También dijo que si Estados Unidos no se involucra, “el conflicto va a llegar a todo el mundo”.

“Creo que en 2022, después de esto, tenemos que repensar por completo la forma en que hacemos las cosas como planeta. Una persona sola no puede ser capaz de crear este caos”, dijo Maks.

Si desea saber cómo puede ayudar a la gente de Ucrania, Maksim y Peta han señalado a la organización B Strong de Bethenny Frankel, que ayuda en crisis humanitarias en todo el mundo. Puedes donar dinero aquí.